Vitályos Eszter szerint fegyverrel lőttek az egyik aktivistájukra Szentendrén

„Fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik aktivistánkra. Ez a Tiszás gyűlöletkeltés következménye. Ide vezet Magyar Péter, a Tisza Párt és helyi jelöltjeik folyamatos hergelése és gyűlöletkampánya” – írja posztjában Vitályos Eszter fideszes képviselő.

A posztban mellékelt videón a képviselő telefonon beszél az aktivistával, aki a következőket mondja: „Csengettem. (...) Mondtam, hogy Dr. Vitályos Eszternek gyűjtünk aláírást. Ezután azt mondta, várjak egy pillanatot. Aztán kihajolt az ablakon egy gázriasztó pisztollyal, rámlőtt, én pedig elszaladtam.”

Vitályos kérdésére a férfi azt mondta, nem esett bántódása. A képviselő a videóban arra buzdítja az aktivistát, hogy tegyen feljelentést a rendőrségnél, és szóljon neki, ha segítségre van szüksége. „Kiállunk az aktivistánk mellett és elvárjuk, hogy minden politikai szereplő azonnal hagyjon fel a gyűlöletkeltéssel” – zárja posztját Vitályos.

(Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA)