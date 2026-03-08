Elon Musk nagy hatással volt a háború menetére, az ukránok javára, de a hír még Ukrajna támogatóit is félelemmel tölti el

Két éve folyamatos és sikeres offenzívában vannak az oroszok Ukrajnában, de februárban megtorpant az eddig egyenletes előrenyomulás.

Ezt fordulatnak még nem lehet nevezni, de mindenképp a legkomolyabb változás az ukrajnai hadi helyzetben 2024 tavasza óta.

Az ok: Elon Musk használhatatlanná tette az orosz kezekbe került, Ukrajna területén használt Starlink-terminálokat.

Korábban viszont az ukránokat nem engedte az oroszok által elfoglalt területen drónozni, mire az utálói Putyin segítőjének nevezték, pedig a Starlink nélkül eleve egész másképp alakult volna a háború.

Oroszország ilyen Shahed drónokkal is támadja Ukrajnát Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

Igen hosszú idő után változott a hadi helyzet Ukrajnában: a friss adatok szerint közel két éve nem volt olyan hónap, hogy az oroszok olyan keveset tudtak volna előrenyomulni, mint idén februárban, amikor 123 négyzetkilométernyi területet foglaltak el. Az orosz offenzíva lassulásának mértékét jelzi, hogy ebben a 2024 áprilisa óta tartó 23 hónapos időszakban az oroszok havi átlagban majdnem 400 négyzetkilométert hajtottak az uralmuk alá. Februárban ennek alig több mint az egynegyedét. A jelenségben az az igazán izgalmas, hogy a legtöbb hírforrás és elemző egyetért abban, hogy ez nagy részben Elon Musk döntésének köszönhető. Az üzletember ugyanis arra utasította a tulajdonában lévő Starlink műholdas internetszolgáltatót, hogy központilag kapcsolják le az oroszok ukrán területen használt Starlink termináljait. Ezt technikailag úgy oldották meg, hogy listát készítettek az ukránok legálisan használt termináljairól, és az ország területén bekapcsolt összes többi parabolaantennát mind elérhetetlenné tették.

Ez azért volt hatékony korlátozás az orosz agresszorral szemben, mert a harci drónjait mindkét fél interneten keresztül irányítja, ha tudja, így Putyinék csapásmérő ereje egyik napról a másikra nagyot zuhant. A Starlink lekapcsolása nem kizárólag a drónokra van hatással: a harcoló egységek közötti kommunikációban és a tüzérség irányításában is nagy segítséget jelent a jó minőségű műholdas netkapcsolat.

Elon Musk a marylandi Oxon Hillben megrendezett CPAC-en 2025. február 20-án. Fotó: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Hogy az oroszoknak egyáltalán honnan vannak Starlink-termináljaik? Amerikai hírszerzési információk szerint feketepiaci vásárlásokból, illetve hadizsákmányként is szereztek belőlük. És hogy pontosan mire használták ezeket? A megszerzett terminálokat például az ukránok által is jól ismert Molnija-2 típusú drónjaikba építették be. Ezek ellen az ukránok addigra már aránylag hatékonyan tudtak védekezni. De a felpimpelt Molnija kettesek ellen már sokkal kevésbé, ezeket ugyanis nem lehetett elektronikus frekvenciazavarással megbolondítani és a távolból is irányíthatók lettek, egészen alacsony repülési magasságon is. A Starlink terminál a pontos célra vezetésben segített és ennek a révén tartották fenn az élő videókapcsolatot is. Nem véletlen, hogy az oroszok termináljainak lekapcsolása utáni napokban egyetlen ukrán katonát sem tudtak kamerás drónnal megölni.

Musk nem először avatkozik be hasonló módon a háború menetébe

Sokan talán már el is felejtették, hogy az üzletembernek a Starlinken keresztül már az invázió legeleje óta milyen kulcsszerepe volt az orosz-ukrán háború alakításában. Az orosz hadsereg 2022. február 24-én rohanta le Ukrajnát. A behatolók azonnal rombolni kezdték az ukránok kommunikációs infrastruktúráját, adótornyait és internethálózatát. Az akkor 31 éves Mihajlo Fedorov digitalizációs miniszter 2 napra rá, február 26-án nyilvános X-posztban kérte Muskot, hogy a Starlink náluk is szolgáltasson bárhol elérhető műholdas internetet.

Mihajlo Fedorov 2025. december 3-án Fotó: OLEKSANDR KLYMENKO/NurPhoto via AFP

Musk még aznap válaszolt, azonnal aktiválta a szolgáltatást és elindította az első terminálokat Ukrajna felé. Ez a szállítmány 28-án érkezett meg az országba, jelentősen növelve az ukránok kommunikációs és védekező képességeit. Az első időszakban Musk cége állta a szolgáltatás költségeit és ingyen szállította vevőkészülékeket. Később egyébként kormányok álltak be szponzornak és a Pentagon vállalta a működtetés költségeit.

Sok szakértő és hadiipari szereplő gondolja úgy, hogy Musk villámgyors segítsége nélkül az ukrán védelem az első hetekben akár össze is omolhatott volna. Soha nem derül ki persze, nélküle mi lett volna, de abban végképp mindenki egyetért, hogy a szerepe összességében igen nagy volt. A tízezrével érkező Starlink-terminálok később az ukrán védekezés integráns részeivé váltak.

Viszont előfordult olyan eset is, amikor Musk nem engedett az ukránok fontos kérésének, amit sokan az oroszok támogatásként értelmeztek. 2022 őszén az ukrán hadvezetés tervet dolgozott ki az orosz flotta krími Szevasztopolban állomásozó hadihajóinak felrobbantására, víz alatti drónok segítségével. Ezeket akkor tudták volna pontosan célra vezérelni, ha Musk engedélyezi a szolgáltatás bekapcsolását az oroszok által törvénytelenül elfoglalt félsziget fölött. De ő az atomháborús eszkaláció veszélyeire hivatkozva nem engedélyezte a dolgot.

Tech brók egymás között

A 2022-es kapcsolatfelvétel után jó kapcsolat alakult ki Musk és Fedorov digitalizációs miniszter között, akit miniszterelnök-helyettesnek is kineveztek. Fedorov sikeres kormánytagnak számított, és úgy tartották számon, mint aki képes gyorsan átültetni a technológiákat a gyakorlatba. Egyik legfontosabb intézkedése a Brave-1 nevű projekt létrehozása volt, amely a tech startupokat – különösen a drónokat fejlesztőket – segíti abban, hogy ötleteiket közvetlenül a hadsereghez juttassák el. Szakértők szerint a Brave-1 volt az egyik fő oka annak, hogy Ukrajna drónipara ilyen gyorsan fejlődött.

Nem véletlen, hogy idén január közepén Fedorov kulcspoziciót kapott, hiszen ő lett a háborúban álló ország védelmi minisztere. Ekkoriban jöttek rá az ukránok az utóbbi hónapok orosz harctéri sikereinek egyik okára: Putyinék rendszeresen használtak Starlink-kapcsolattal rendelkező drónokat Ukrajna ellen. Ezeket pontosan, a légvédelmet elkerülve tudták célra irányítani. Ilyen drón támadott meg és talált el például egy Kárpátaljáról érkező, mozgó személyvonatot is január 27-én, a támadásban öten haltak meg.

Fedorov kinevezése után azonnal felvette a kapcsolatot Muskkal, akit nyilvános bejegyzésekben nevezett a szabadság igazi bajnokának és az ukrán nép igaz barátjának. És február elején már arról szóltak a hírek, hogy sikerült beazonosítaniuk az oroszok által illegálisan használt terminálokat, amiket nemsokára ki is vontak a forgalomból. A friss összesített harctéri adatok mutatják, hogy az intézkedések instant hatással jártak. Tendenciákról még korai volna beszélni, de tény, hogy februárban az ukránok három helyen is vissza tudtak foglalni 50-60 négyzetkilométeres területeket a déli frontvonal mentén. Ez az összesen 161 négyzetkilométer messze a legnagyobb havi területi nyeresége Ukrajnának, egyben a kétéves havi átlag több mint ötszöröse.

Hiába lélegezhettek fel egy kicsit Ukrajna támogatói, az alaphelyzet nem változott: egy teljesen kiszámíthatatlan magánember olyan technológiával rendelkezik, mint rajta kívül a világon jelenleg senki, ideértve a legnagyobb atomhatalmakat. És ennek megfelelően a szája íze szerint befolyásolhat háborúkat. Ez azzal együtt is igaz, hogy a szakértők nagy része úgy gondolja, Musknak fontos, de azért nem mindent meghatározó szerepe van az orosz-ukrán háború alakulásában. Nem véletlen, hogy némi túlzással a fél világ hasonló rendszerek kiépítését tervezi, amerikai és európai magáncégektől az Európai Unión árt Oroszországig és Kínáig. De még évekig az marad a helyzet, hogy működő rendszere csak Elon Musknak lesz.