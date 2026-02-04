Egyenruha helyett kapucnis pulóvert hord és a technológiára alapozna mindent – fiatal startupper védelmi miniszterrel erősít Ukrajna

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Havonta 50 ezer orosz katona megsemmisítését és a hadsereg modernizálását várják az ukránok az új védelmi minisztertől

Mihajlo Fedorov nemcsak imázsában kelti startupper benyomását, de eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében.

Az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.

Idén januárban derült ki, hogy az orosz hadsereg rendszeresen használ Starlink-kapcsolattal rendelkező drónokat Ukrajna ellen. Ilyen drón támadott meg egy Kárpátaljáról érkező személyvonatot is január 27-én, a támadásban öten haltak meg. Ezután az ukrán védelmi minisztérium azonnal felvette a kapcsolatot a SpaceX-szel, a Starlink műholdprojekt üzemeltetőjével, és nem sokkal később Mihajlo Fedorov védelmi miniszter bejelentette, hogy a SpaceX-szel együttműködve sikerült is kiszűrni az oroszok által használt eszközöket.

Maga Fedorov „a szabadság igazi bajnokaként és az ukrán nép igazi barátjaként” jellemezte Elon Muskot, a SpaceX tulajdonosát, aki gyorsan reagált a megkeresésére, és kérte az ukrán minisztert, szóljon, ha még kell segítség. Ugyan Musk és Ukrajna viszonya nem volt túl jó az utóbbi években, most újra konstruktívnak tűnő kapcsolat alakult ki köztük, Fedorov pedig a múlt héten ismét dicsérte Musk korábbi döntését, hogy a teljes körű invázió kezdetén hozzáférést biztosított országának, mondván, hogy a Starlink „kritikus fontosságú volt államunk stabilitása szempontjából”.

A történethez hozzátartozik, hogy Fedorov akkor, 2022-ben miniszterelnök-helyettesként is már közvetlenül kérte Musktól a Starlink aktiválását Ukrajnában, és ez a kapcsolat alapozta meg a hosszú távú együttműködésüket. Hogy aztán ez a viszony a továbbiakban is ilyen jó marad-e, az majd eldől, de jól jellemzi a digitális fókuszú Fedorov egyéniségét, aki teljesen más típusú politikus, mint a védelmi minisztériumot vezető elődei voltak.

Fotó: OLEKSANDR KLYMENKO/NurPhoto via AFP