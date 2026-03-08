Jövő héten is napos, tavaszias időnk lesz

A HungaroMet szerint a következő napokban a nappali csúcshőmérséklet 15 fok felett alakul, a hajnalok azonban továbbra is csípősek lesznek – szerdától pedig még zivatarok is előfordulhatnak.

Hétfőn derült marad az ég, csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13-17 fok között alakul.

Kedden fátyolfelhők és gomolyfelhők várhatók, esni nem fog. Hajnalban 0-6 fok között, napközben pedig 13-19 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán szintén lesz valamennyi felhő, egy-egy zápor nem zárható ki, de alapvetően napos időre van kilátás. Hajnalban 0-6 fok között, délután 14-19 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön napsütés mellett helyenként zápor-zivatar is előfordulhat. Hajnalban 0-7, délután 14-19 fok várható.

Pénteken felhős idő várható, néhol záporral. Hajnalban 0-7, délután 13-19 fok várható.

Szombaton is lesznek felhők, akár zápor is lehet. Hajnalban 1-8 fok között alakul a hőmérséklet, míg délután 14-19 fok között.

Vasárnap, azaz március 15-én az előrejelzés szerint gyengén vagy közepesen lesz felhős az ég, néhol pedig zápor is kialakulhat. A hőmérséklet éjszaka 0-8 fok, napközben pedig 15-20 fok között várható.