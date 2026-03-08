Letarolták a védett erdőrészt, de azt az egy fát azért meghagyták, ahol a rétisas fészkelt

Feljelentést tesz természetkárosítás gyanúja miatt a Szigetközben történt fakitermelés ügyében Szabó Rebeka, a Párbeszéd politikusa – derült ki vasárnapi posztjából. A lépést Szendőfi Balázs természetfilmes pénteki posztjára alapozta, ami szerint Szigetköz egyik részén, egy Natura 2000-es és fokozottan védett területen letarolták a fákat. Kivéve egyet.

„Azt a fát végül meghagyták, amin a sas fészkel, de körülötte minden letaroltak. Mivel a zavarás miatt a tojó hosszabb időre elhagyta a fészket, sajnos esélyes, hogy a tojások tönkrementek” – írja Szabó sírós emoji (😭) kíséretében. Szendőfi úgy tudja, a rétisas fészkét későn vették észre, az elszállt, majd csak jóval később tért vissza. Mint Szabó írja, a terület „a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., azon belül a Győri erdészet kezelésében van”, így nekik is kérdéseket küldött az esetről.

