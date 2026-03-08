Magyar Péter szerint „soha nem látott, tízezres tömeg” várta Pécsen

„Soha nem látott, tízezres tömeg. Béke, jókedv, derű és rendszerváltó hangulat” – kommentálta Magyar Péter az országjárása pécsi állomásáról készült fotókat.

„A magyar vidék egyszerűen fellázadt a Fidesz-maffia ellen” – a Tisza elnöke szerint ez derült ki szombat este.

A Szabad Pécs becslése szerint mintegy 5 ezren voltak a téren.

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Magyar a napot Pilisvörösváron kezdte, délután Érden és Budakeszin járt - az utóbbiról részletesen tudósítottunk.

