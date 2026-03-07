Magyar Péter Budakeszin: „Még Goebbels is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha olyan propagandája lett volna, mint Orbán Viktornak”

Szombat kora délután Budakeszin folytatódott Magyar Péter országjárása. Délelőtt Pilisvörösváron tartott beszédet, délután Érdre ment, a napot Pécsen fejezi be. „Harminchat nap van hátra, Itt állunk a győzelem kapujában” – kezdte beszédét a a Tisza elnöke.

A hallgatóságának azt javasolta, hogy mindenki nézze meg a különbséget. Ők itt vannak a szabadban, miközben a „bukás előtt álló, rettegő és gyűlölködő hatalom Debrecenben tart háborús gyűlést elkordonozva a Főnix csarnokban éppen úgy, ahogy 20 éve tette ezt Gyurcsány Ferenc. Megvan nekünk az új Kádár Jánosunk, az új Gyurcsány Ferencünk”. Akik most állnak a hatalom mellé, azok olyanok, mondta, mint akik 1988-ban beléptek az MSZMP-be.

A Tisza elutasít minden gyűlölködést, zsarolást, jöjjön az Putyintól vagy Zelenszkijtől. Magyar Péter célja, hogy az ország egy valóban szabad országban ünnepelhesse az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóját. Megdöbbentőnek tartja, hogy Orbán a rendszerváltás után 37 évvel behívta az oroszokat, vagyis azokat az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU embereit. Nem javasolja nekik, hogy végrehajtsák feladatukat, vagyis a választás befolyásolását.

A Fidesz a gyűlölködő gyűlésein mindenről beszél, csak Magyarországról nem, mondta Magyar, aki szerint mindent elkövetnek, hogy az EU-hoz tartozhassunk. Egy olyan országot akarnak építeni, ahol rend, béke, biztonság és fejlődés lesz, ahol nem a hatalom mondja meg, ki a jó magyar. A Tisza elnöke szerint nem lesz még egyszer olyan miniszterelnöke Magyarországnak, aki eltaposandó rovarnak nevezi honfitársait, csak azért, mert nem rá szavaznak.

Magyar szerint a legnagyobb politikai közösséget építették fel, több mint 50 ezer önkéntesük van, és számuk napról napra gyarapszik. A fideszes politikusoknak, akiknek április 12. után szerinte temérdek idejük lesz, azt javasolta, olvassák el a 240 oldalas programjukat. A Fidesznek szerinte ilyenje nincs, a programjuk csak annyi: folytatjuk.

Pósfai Gábort a választókerület következő országgyűlési képviselőjelöltjeként konferálta fel. Ő volt az, aki még 2017-ben a Decathlon ügyvezetőjeként azt üzente Orbánnak: „Viszket a tenyered? Mosd meg és nyújtsd oda Felebarátodnak. Ha már Húsvét van.”

Pest 02 Budaörs ma 8:06 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Czuczor Gergely FIDESZ Pósfai Gábor Tisza György József Mi Hazánk Keller László DK A korábbi választások alapján Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes Bővebben a kerületről

Magyar szerint ilyen az, amikor valaki nem elvenni, hanem visszaadni akar valamit. Hálás neki, hogy a Tisza operatív vezetőjeként mindig lehet rá számítani, és soha nem kellett benne csalatkozni. A tiszás munkahelyen mindig jó a hangulat, „talán azért is, mert keveset vagyok bent, járom az országot” – mondta Magyar önironikusan.

Pósfai meghatónak nevezte, hogy ennyi ember előtt áll Budakeszin, ahol felnőtt, általános iskolába járt, felnőtté vált. Dolgozott külföldön, ahol megtanulta: a jó döntések akkor születnek, ha megkérdezik az embereket, nem pedig zárt szobákban. A problémákról beszélni kell. Megtanulta azt is, hogy a vélemény fontos, de önmagában kevés. Ha változtatni akarunk tenni kell, Neki is eljött egyszer csak a pillanat, amikor azt mondta: elég volt. Elege lett, hogy semmi sem változik, hogy a kormány mindig másban keresi a hibát, hogy valaki csak addig jó szakember, amíg jóban van a hatalommal, hogy az állami propaganda több százmilliárd forintot költ az emberek félrevezetésére.

Pósfai szerint objektív tények is vannak. Átlagbérben, szegénységben az EU-ban hátulról a másodikak vagyunk, százezrek kénytelenek külföldön dolgozni. Egy másik, egy működő, emberséges országban hisz.

„Ha ez a kampány ennyi önkéntessel így megy tovább, akkor nem kicsit, hanem nagyon győzünk, ők meg nem kicsit, hanem nagyon kikapnak” – vette vissza a szót Magyar Péter. A hatalmat korruptnak, a valóságtól elszakadtnak nevezte. Egy lopott szajrét féltő hatalom viszont bármire képes, annak a duplájára is, mondta. Ilyennek nevezte azt is, hogy Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint valaki rálőtt egy aktivistájukra. Magyar azt üzente, ne hazudozzon, az önkénteseik ilyet nem csinálnak (önkéntesekről Vitályos nem is beszélt), a Tisza nem ül fel a provokációnak.

„Még Goebbels is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha olyan propagandája lett volna, mint Orbán Viktornak” – mondta Magyar Péter. Azt ajánlotta azoknak, akik szeretik a megyei lapokat, az Origót, az Indexet olvasni, azok nagy dózisban tegyék, mert lehet, hogy a választás után erre nem lesz lehetőségük. A propagandára költött 600 milliárdnak jobb helye lesz az egészségügyben, ez még a fideszes szavazóknak is jobb lesz így. Megismételte, hogy az egyik első intézkedésként felfüggesztik a közmédia sugárzását. Ez váltotta ki az egyik legnagyobb üdvrivalgást.

Beszélt a róla készült propagandaképregényről is. Szerinte a fideszesek nem veszik, a tiszások viszont igen, folyton hozzák dedikáltatni. „Azt kérem, ne gazdagítsuk tovább őket, ha lehet – mondta. – Értem én, hogy kordokumentum, de mégis.”