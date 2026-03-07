Orbán Viktor: Meg kell érteniük az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni

Nekünk is csak kérdéseink vannak, mondta Orbán Viktor az utolsó „háborúellenes” DPK-kampányeseményen a pénteken kirobbant magyar–ukrán pénzszállítós botrányról. Majd arról beszélt, hogy gyanús, ami történt, felmerül, hogy a sok milliárd forintnyi eurót, dollárt, aranyrudat valahova vitték-e, vagy esetleg ide hozták. Hiszen van itt egy semmiből létrehozott ukránbarát párt, aminek nincsenek anyagai nehézségei, meg van sok ukránbarát médiamunkás is. Orbán szerint felmerül, hogy az ukránbarát hangok csak egyrészt szívből jövők, másrészt zsebből jövők is lehetnek.

Az, hogy az ügyet megpróbálhatják kérdéseknek álcázott sejtetésekkel rátolni Magyar Péterre és a Tisza Pártra, már Szijjártó Péter külügyminiszter felszólalásából látszott, aki az ukrán háborús maffia pénzét emlegetve ugyancsak feltette a kérdést, hogy a szóban forgó pénzt csak átszállították-e az országon, vagy esetleg ide szánták, „valakinek a javára”. „Azonnal adjanak magyarázatot” – forszírozta. De Lázár János Lázárinfó-miniszter is elengedett egy olyan poént, hogy „az M5-ös a Tiszához vezet”.

Vele vannak Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Egy későbbi kérdés nyomán Orbán lényegében megerősítette, ami már péntek este kiderült, hogy az ukrán Oscsadbank embereit ugyan átzavarták Záhonynál a magyar–ukrán határon, ám a pénz és az arany itt maradt. „A lefoglalt pénz sorsát elintézzük, ha tudjuk, hogy micsoda” – mondta a miniszterelnök.

A Zelenszkij- vagy hatalompártisággal a legkevésbé sem vádolható ukrán lap, a Strana.today mindeközben azt írta, a rendszeres közúti pénz- és értékszállítás Magyarországon keresztül a totális orosz–ukrán háború kezdete, 2022 februárja óta zajlik, és eddig semmilyen kifogás nem merült fel. Azóta megy ez így, hogy az orosz agresszió első következményei egyikeként leállt Ukrajna fölött a légiforgalom, márpedig a készpénz és az értékek vámoltatása azelőtt a boriszpoli repülőtéren történt Kijev mellett, ennek kellett közúti alternatívát találni. Ha a magyarázatok stimmelnek, akkor azért kerülhettek a pénzszállítók az M5-ös autópályára, mert Románia felől készültek belépni Ukrajnába.

A debreceni kampányeseményre visszatérve, a szervezők néhány sztárvendéget is be tudtak szerezni, az egyik frissiben szabadult hadifogoly – akit a Patrióta vesztére meg is szólaltatott – és mások mellett Dzsudzsák Balázs labdarúgót, Herczeg András egykori sikeredzőt és Kudlik Júlia nyugalmazott televíziós műsorvezetőt, utóbbi allegorikus beszédet mondott.

Hadifogolyból DPK-sztárvendég Fotó: Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A számos szóhoz jutó csaknem mindegyike – képviselőjelöltek, miniszterek, polgármesterek – Ukrajnával és a Volodimir Zelenszkij-féle „halálos fenyegetéssel” volt elfoglalva. Beszédeikben egyazon elemek ismétlődtek, de természetesen Szijjártó Péter külügyminiszter volt a legharciasabb, Zelenszkij vonja vissza a verőlegényeit és vegyen vissza az arcából, mondta többek közt. De a sokak közül kizárólag a tényleg lendületes formát futó Lázár János volt kreatív, aki meglepetésre megalkotta a Z1G kifejezést, és egy kicsit meg is skandáltatta a közönséget. Illetve a maga tréfás módján bejelentette, hogy ez az utolsó Lázárinfó – de nem kell megijedni, mert Lázárinfó Expressz lesz helyette. Ez nem volt újdonság, de nevetett a publikum, azon meg végképp, hogy: „Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés.”

Újdonságszerűnek sejlett még, hogy a program során néhány olyan durvább, ötvenes éveket idéző kifejezés is előkerült – részint Lázár, részint Rákay főműsorvezető jóvoltából –, amelyek eddig kevésbé voltak jellemzőek. A miniszter például lekeresztapázta az ukrán elnököt, míg Rákay Magyar Pétert kétszínű, pofátlan alaknak és gazembernek, csapatát képmutató, globalista bandának, kommentelőit a Tisza bolsevik, söpredék tagozatának, Ukrajnát terrorállamnak nevezte.

Lázár miniszter elővette az ország második fővárosa sztorit is – néhány évvel ezelőtt már ment ez a téma, akkor itt írtunk róla részletesebben –, mondván, a magyar vidék újjászületésének központja Debrecen lesz. Köszönetet mondott Szijjártó Péter külügyminiszternek „a világ legmodernebb autógyáráért”, a BMW-ért, és arról beszélt, hogy Debrecen olyan lett és lesz, mint Hamburg és München Németországban, Salzburg Ausztriában, Kolozsvár Romániában. Merthogy minél jobb Debrecennek, annál jobb Magyarországnak.

Ennél országosabb tanulságokkal szolgált a rész, amiben Lázár szavazásra igyekezett buzdítani az embereket. Mondandója alapján felmerülhetett, hogy a miniszter úgy tudja, nem állnak jól. „A helyzet nem rossz, csak a jó nem így néz ki” – mondta, meg azt is, hogy sokkal több kitartás kell, és hogy a győzelem hitét vissza kell adni mindenkinek, mert vannak, akik megijedtek. De „az erő velünk van, mutassuk meg az egész világnak”. Magyar Péter Lázár szerint nem változást, hanem felfordulást és káoszt hozna, és nem esély, hanem kockázat, „hazárdjáték minden magyar számára”. Minthogy egy pontból áll a programja: a bosszúból, úgyhogy „meg kell állítsuk az áradást”. Menni fog, Orbán Viktor a legjobb válságkezelő a világon, eddig is minden alkalommal megvédte az országot a bajtól. Okos ember a biztonságot választja.

Miniszter miniszterelnökkel Fotó: Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az Orbánra épített Lázinfó alkalmából a közönség kérdezhetett, ami a tényleg dinamikus miniszteri bevezető után pillanatok alatt lenullázta a műsor hőfokát.



A miniszterelnök a pénzszállítós ügyön túl azért így is el tudta mondani, hogy

Batthyány Lajos székében ül, akit a Habsburgok kivégeztek, tehát tudja, hogy a játék nem babra megy;

nem keressük a konfliktust, nem fenyegetünk senkit, nagy nép vagyunk, építeni akarunk, de huzatos hely jutott nekünk: egyik kezünkben vakolókanál, a másikban kard, ha választani lehet, előbbit választjuk;

az olajblokád meg lesz szüntetve, Zelenszkijnek is van terve, neki is van terve, ez egy csata, győzni fogunk, mert az Orbán-terv jobb, az ukránok hamarabb fognak kifogyni a pénzből, mint mi az olajból;

hisz a szeretet és az összefogás erejében, a Tisza meg gyűlöletközösség, és gyűlöletre nem lehet nemzetet, országot, jövőt építeni;

Magyar Péter halálosan megsértődött, amiért nem őt nevezte ki miniszternek, hanem a feleségét, erre bosszúból szervezett egy pártot, felforgatja Magyarországot;

Ukrajnát nem szabad felvenni az Európai Unióba, mentsen meg az isten, de ha megmarad, stratégiai együttműködési megállapodást kell vele kötni;

lángnyelvek vannak és lesznek, Európa háborúba megy, de Magyarország kimaradhat, ez lehetséges, csak nagy támogatottság kell hozzá;

amennyiben muszáj lesz, beavatkoznak az üzemanyagár-képzésbe, noha ezt egyáltalán nem szeretnék.

Végül, miután nagynehezen sikerült megszabadulni az egyre hosszabban kérdező kérdezők kérdéseitől, Orbán zárszóként arra biztatott mindenkit, hogy szavazzon, mert a dereceni életerőnek meg kell mutatkoznia a választásokon. Aztán – ennyiben maradtak.