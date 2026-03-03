„Péter, mit akarsz azzal a késsel? Te vagy a bajom, te borsodi lotyó!” – annyira abszurd a Magyar Péter-képregény, hogy múzeumi darab is lehet belőle

„Tönkretetted az életemet, te egysejtű fakocka! Mindent megadtam neked, te pedig hálából átgázoltál rajtam. Félni fogsz, és tisztelni!”
A fideszes propagandisták alaposan végignézték Varga Judit Frizbi-interjúját, mielőtt megtervezték a Magyar Péterről szóló képregényt. Mivel Varga Judit az interjúban azt mondta, hogy a férje többször is „egysejtű fakockának” nevezte, a jelzős szerkezet szinte mindig felbukkan, amikor Magyar Péter figurája a volt feleségéről beszél az „Én, a kétarcú” című képregényben.
A magyar politikában úttörő kampányeszköznek számító, a Mini Feri-videók továbbfejlesztéseként értelmezhető füzetet nemrég adta ki a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, ami korábban a mesterséges intelligenciával készített, Magyar Pétert lejárató óriásplakátjaival került be a hírekbe. Az előzmények után kevésbé meglepő, hogy a képregényt is mesterséges intelligencia felhasználásával készítették. Igaz, szerzőként és rajzolóként feltüntették a Pesti Srácokból ismert Ambrózy Áront.
Bár a képregényt hetek óta óriásplakátokon is hirdetik az országban, a terjesztése még nem igazán indult be. Három budapesti Libribe kellett elmennem, mire találtam belőle példányt. A Libri honlapja szerint 60 boltjukból egyelőre 21-ben lehet kapni, a Líránál pedig még nem árulják. A 67 oldalas füzet 2490 forintba kerül, de a Librinél éppen képregényakció van, úgyhogy 10 százalék lejön az árából. Viszont a 2241 forintjáért igazán rendhagyó élményben részesül az ember.
