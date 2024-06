Dunába dobott telefon miatt nyomoz a rendőrség Magyar Péter dulakodása után

Egy Dunában talált telefonra terjed ki a rendőrség rongálás miatt indított nyomozása, amit azután indítottak, hogy Magyar Pétert a hétvégén kivezették egy budapesti szórakozóhelyről.

A rendőrség már korábban közölte, hogy az ügyben rongálás és garázdaság miatt nyomoz, de azt, hogy a rongálás a telefonra vonatkozik, csak most árulták el.

A 444-hez is eljutott információk szerint csütörtök este Magyar Péter az Ötkertben bulizott, amikor észrevette, hogy egy férfi videót készít róla. Odament a férfihoz és elvette a telefonját, amiből dulakodás lett. Miután péntek délután a kormányközeli média írni kezdett az esetről, Magyar az oldalán többek közt így reagált a történtekre: „Lelkileg borzasztó megterhelő heteken vagyok túl. Ember vagyok, hibáztam. Mindenkitől elnézést kérek, akit a történtekkel megbántottam.”

Az estéről péntek reggel is kitett egy posztot, amit aztán törölt:

Az esetről később egy rövid videó is megjelent, ezen annyi látszik, hogy a szórakozóhely biztonsági emberei kivezetnek egy férfit, miközben egyikük hátulról átfogja a nyakát.

link Forrás

Magyarnak tényleg turbulens napjai vannak: kevesebb mint egy hete szavaztatta meg enyhén irányított kérdések mentén a követőivel, hogy beüljön-e egyáltalán az Európai Parlamentben - előzetesen azt ígérte, nem megy se oda, se a Fővárosi Közgyűlésbe -, majd az eredményt összegezve jelezte, hogy tényleg beül, hétfőn pedig már át is vette a mandátumát.

Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund elemzője azt mondta a 444-nek, hogy Magyar kétfrontos helytállása - mármint hogy az EP-be is beül, és közben pártot is épít idehaza - akkor lenne reális, ha hetedik képviselőként ülne be a z uniós frakcióba, és felvenne egy nemzetközileg is ismert kül- vagy európai politikust, akire rá lehet bízni a delegációvezetést. Erről a képviselőről mindenki tudhatná, hogy Magyar szürke eminenciása, és amikor vele tárgyalnak, valójában Magyarral tárgyalnának. Hegedűs szerint viszont ilyen ember jelenleg nincs a Tisza listáján, mert a szereplők közül keveseknek van önálló politikai súlya, adott esetben létező európai politikai kapcsolatrendszere.

Az elemző szerint itt üt vissza, hogy a Tisza jelenlegi formájában még inkább egy one man show, és itt látszik, milyen nehéz a stratégiai humánpolitikát összeegyeztetni a bázisdemokratikus reputációval. Nem a követők száma lehet a hiányzó puzzle-darab, amire szükség lenne a delegációban. (BRFK)

Címlap: Magyar Péter a Tisza választási eredményváróján. Fotó: Bankó Gábor/444