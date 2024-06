Magyar Péter átvette az európai parlamenti képviselői mandátumát

Turbulens napjai vannak Magyar Péternek: kevesebb mint egy hete szavaztatta meg enyhén irányított kérdések mentén a követőivel, hogy beüljön-e egyáltalán az EP-be (előzetesen ugye azt ígérte, hogy nem megy se oda, se a Fővárosi Közgyűlésbe), majd az eredményt összegezve jelezte, hogy tényleg beül, ma pedig - ahogy erről természetesen posztolt egy képet is -, már át is vette az EP-mandátumát.

Azt már korábban megírtuk, hogy a Tisza EP-delegációját Tarr Zoltán vezeti majd. Az EP-mandátum felvétele mellett szóló egyik érv, amit Magyar még a szavazáskor felhozott, az volt:

„ Az EP képviselőség egy hónapban körülbelül 8 napi brüsszeli és strasbourgi kint tartózkodással megoldható.”



Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund elemzője azt mondta a 444-nek, hogy Magyar kétfrontos helytállása (mármint hogy az EP-be is beül, és közben pártot is épít idehaza) akkor lenne reális, ha 7. EP-képviselőként ülne be a frakcióba, és felvenne egy nemzetközileg is ismert kül- vagy európai politikust, akire rá lehet bízni a delegációvezetést. Erről a képviselőről mindenki tudhatná, hogy Magyar szürke eminenciása, és amikor vele tárgyalnak, az olyan, mintha Magyarral tárgyalnának.

Hegedűs szerint viszont ilyen ember jelenleg nincs a Tisza listáján, mert a szereplők közül keveseknek van önálló politikai súlya, adott esetben létező EU-s politikai kapcsolatrendszere. Magyar is erre utalt, amikor arról írt, hogy az ő személye lenne meghatározó, mással gyengébbek a lehetőségek.

Hegedűs szerint itt üt vissza, hogy a Tisza jelenlegi formájában még inkább egy one man show, és itt látszik, milyen nehéz a stratégiai humánpolitikát összeegyeztetni a bázisdemokratikus reputációval. Emellett az is látszik, hogy nem a követők száma a hiányzó puzzle-darab, amire szükség lenne a delegációban.