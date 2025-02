Repülőrajt visszamenőlegesen – Szalai Piroskát megszégyenítő GDP-értelmezéssel rukkolt elő egy kormánypárti lap

Néhány nappal azután, hogy a nemrég az MCC-hez került Mandiner próbálta elgörbíteni a teret, és a matematika újraértelmezésével bebizonyítani, hogy nem a legkisebb szám a legkisebb, most újabb figyelemreméltó adatértelmezés érkezett a kormánymédiából. Ezúttal az egykori Napi Gazdaság, illetve napi.hu romjain működő Economx.hu nyúlt úgy hozzá a múlt héten megjelent GDP-adatokhoz, hogy arra még Szalai GDP-megszakértő Piroska is csak elismerően csettinthetne.

30 éve várjuk: Magyarország Ausztria előtt áll az Eurostat szerint

– így szól a hangzatos cím, jöhetnek a fanfárok, a repülőrajt múlt időben is működik, belesprinteltünk a magunk mögött hagyott utazósebességbe, mint Nagy Márton a 30 milliós luxusutazásba.

Kár, hogy az, amit az Economx.hu korszakos sikerként tálal, abban egyrészt semmi új nincs, másrészt úgy helyeztek „harminc éve várt” kontextusba egyetlen aktuális időszaki adatot, hogy ez így ne is legyen igaz.

Miről van szó? Arról, hogy az Eurostat aktuális, 2024 utolsó negyedévéről és 2024 egészéről szóló GDP-adatsora szerint Magyarország ebben az időszakban jobban teljesített, mint Ausztria. Egyrészt a tavalyi utolsó negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal haladta meg az előző negyedévit, míg az osztráké stagnált, 0 százalék volt a változása az előző negyedévhez képest (lőttünk egy gólt, hogy áthelyezzük a dolgot egy mindenki által ismert adattartományba). Másrészt az előző év utolsó negyedévéhez képest a magyar GDP 0,2 százalékkal nőtt, az osztrák 0,2 százalékkal visszaesett; azaz lőttünk még egy gólt).

Mindez elég is az Economx szerzőjének, hogy levonja a következtetést: ha két gólt lőttünk, nyertünk; ha két GDP-mutatóban is jobb volt a magyar adat az osztráknál, akkor meg is előztük Ausztriát.

Nos, mi a helyzet valójában? Az, hogy a magyar gazdaság az utolsó negyedévben valóban jobban teljesített, mint az osztrák. Sőt, nem csak akkor. Ha csak az elmúlt évet nézzük, látszik, hogy

Vagyis, fordítsuk ismét vissza focinyelvre, nemcsak az utolsó negyedéves két gólt lőttük be, hanem még ötöt, vagyis összesen hetet – csak tavaly.

Kár, hogy ezt a meccset nem 0-0-ról kezdtük, de még csak nem is 0-1-ről vagy akár 0-6-ról. Vagyis hiába, hogy voltak olyan negyedévek, amikor egyik vagy másik – esetleg mindkét – mutató szerint jobban produkált a magyar gazdaság, ettől még szó sincs arról, hogy utolértük vagy megelőztük volna Ausztriát.

Hogy mennyiről indultunk? Ausztriában tavalyelőtt 56 856 dollár volt az egy főre jutó GDP, Magyarországon 22 132 dollár, vagyis a különbség nagyjából két és félszeres. És ha ebből „néhány gólnyival” beljebb is kerültünk, a különbség még így is csaknem két és félszeres maradt.

Az pedig már tényleg csak egy zárójeles megjegyzés, hogy ha egyetlen negyedév sikere elég lett volna a „30 éve várjuk” állapot eléréséhez, akkor már rég túl lennénk ezen. Hogy csak egy tetszőleges számot említsek: 2013 harmadik negyedévében a magyar gazdaság 1,6 százalékkal nőtt, az osztrák mindössze 0,3 százalékkal. Nesze nektek, sógorok!