Osztogatástól az elszámoltatásig – mutatjuk a Tisza 240 oldalas programjának legfontosabb elemeit

A szombaton bemutatott programja szerint a vagyonosokat megadóztatná, a kevesebbet keresők adóját csökkentené a Tisza, emellett több családtámogatási elemet jelentősen növelnének.

A 13. és 14. havi nyugdíj maradna, a rezsicsökkentés is, sőt, annak kiterjesztését ígérik.

A „végrehajtó maffiát” megszüntetnék, a határkerítést megtartanák, migránsok nem jöhetnének.

A Nők 40 mintájára beígérték a Férfi 40-et is.

Hangsúlyozzák a nyugati elköteleződést, az orosz energiafüggőséget pedig 2035-re szüntetnék meg.

Átláthatóságot, elszámoltatást, a nagy botrányok kivizsgálását ígérik, és zéró toleranciát a korrupcióval szemben.

240 oldalas választási programmal állt elő a Tisza Párt szombaton, de a dokumentum azért is ilyen hosszú, mert bőven vannak benne ismétlődések. A terveket a nyilvánosságra hozatallal egyidőben röviden ismertette Magyar Péter és a párt több szakértője, ebben a cikkben pedig összefoglaljuk a főbb ígéreteket a teljes program alapján.

Adó, nyugdíj, családtámogatás

Kormányra kerülés esetén a Tisza Párt 15 százalékosról 9 százalékosra csökkentené a minimálbér adóját adójóváírással, ami évi 240 ezer forint pluszt jelentene a minimálbért keresőknek.

A mediánbér – jelenleg havi bruttó 625 ezer – alatt keresők az ígéretek szerint szintén kevesebb adót fizetnek majd. Itt kulcsot/adójóváírási mértéket nem írt le a párt, de úgy számolnak, 420 ezres fizetésnél havi 15 ezer forint megtakarítás, 500 ezres fizetésnél havi 10 ezer forint, 625 ezres fizetésnél havi 5 ezer forint marad pluszban.

A mediánbér felett keresőknél marad a 15 százalékos kulcs. Ezt egyébként Magyar Péter már elmondta akkor is, mikor a kormány és a propaganda először vádolta meg azzal, hogy adóemelésre és többkulcsos adó bevezetésére készül a Tisza. Bárhogy cáfol Magyar, ez hónapok óta téma a kormánypropagandában, ahogy az Indexen lehozott kamudokumentum alapján megszorításokkal is vádolják a Tiszát. Magyar helyreigazítási pert indított, és január közepén első fokon nyert.

Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája

A nagy vagyonok megadóztatását is beígérték már, de azon a terven a jelek szerint változtattak.

A program szerint az évi egy százalékos adó az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezőkre vonatkozna, és „csak” az 1 milliárd feletti vagyonrészre. Tavaly ősszel viszont Magyar még arról posztolt, hogy az 5 milliárdos vagyont adóztatnák meg, ami minden vagyontárgyra kiterjedt volna (ingatlanra, céges vagyonra, külföldön lévő vagyontárgyakra, illetve jachtokra, repülőkre, sportkocsikra és drága festményekre is), és a közeli hozzátartozók vagyonát összeadták volna.

A korábbi ígéreteiknek megfelelően viszont bekerült a programba a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése és a gyógyszerek áfájának lenullázása.

A Tisza azt ígéri, hogy duplájára emelik a családi pótlékot és az anyasági támogatást, minden újszülött után kelengyét adnak 50 ezer forint értékben.

A GYES-t és a gyermeknevelési támogatást, GYET-et is duplájára emelik, a rászorulóknak pedig 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást adnak, amit számításaik szerint 700 ezer gyereket érintene.

Azt is megígérték, hogy a családi adókedvezmény esetén növelik az alacsonyabb jövedelmű családoknak nyújtható kedvezmények mértékét, de itt semmilyen konkrétum nem szerepel sem a kedvezményre, sem az alacsony jövedelemre vonatkozóan. Ugyanez igaz az egygyermekes családok, az egyszülős és fogyatékkal élő gyereket nevelő családok támogatásával kapcsolatos ígéretre.

Bár a Tisza programjában sok az olyan pont, ahol nincs konkrét céldátum, összeg, részletes terv, de lehet ezt nézni onnan is, hogy a Fidesznek viszont semmilyen választási programja nincs, évek óta csak annyit mondanak, hogy „folytatjuk”.

Az viszont konkrét ígéret, hogy az apaszabadság 3 hétre nő, válás esetén pedig nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszt.

A Tisza azt ígéri, hogy megtartja a Fidesz által vissza- illetve bevezetett 13. és 14. havi nyugdíjat, a havi 250 ezer forinttal kisebb nyugdíjjal rendelkezők évi 200 ezer forintot kaphatnak SZÉP-kártyán, 500 ezer forintos nyugdíjig ennek a fele jár majd.

A legalacsonyabb öregségi- és rokkantnyugdíjakat egységesen 120 ezer forintra emelik. A 120-140 ezer forintos nyugdíjakat is emelik, havi szinten 6-12 ezer forinttal. Afölött differenciált emelés várható, de ezt nem részletezik, ahogyan azt sem, hogy a különböző intézkedések mikortól lépnének hatályba.

Nem konkretizált ígéret az is, hogy újra széles körben elérhetővé teszik a kedvezményes kata adózást. A vállalások között ugyanis tételesen nem sorolták fel az érintett szakmákat.

A párt azt ígéri, ha nyernek, kiszámíthatóan és tervezetten változtatják meg az adószabályokat, az év közbeni adómódosításokat kerülik, az adók számát csökkentik.

Rezsi

Azt írták, „megtartjuk és szociális alapon kiterjesztjük a rezsicsökkentést”, azt viszont itt sem részletezték, hogy ez mit jelentene. (Emlékeztetőül: az Orbán-kormány az előző kampányban a rezsicsökkentés megvédésével kampányolt, majd a választás után nem sokkal jelentősen átalakították a rendszert, szűkebbre szabva a kedvezményeket.)

A program szerint „az időjárás függvényében szükség szerint megemelik a rezsicsökkentett gáz- és áramfogyasztási limitet”, a tűzifa áfáját is csökkentik, a szociális tűzifakeretet megduplázzák, és elérhetővé teszik azt 5 ezer fő feletti településeknek is.

A Tisza azt ígéri, hogy 2035-re szünteti meg az orosz energiafüggőséget, és diverzifikálja a hazai energiaellátást, csakhogy az EU ennél jóval rövidebb határidőt szabott meg a leválásra.

A 2035 önmagában is érdekes dátum, hiszen ez alapján a párt több mint 2 ciklusra tervez. Ez a céldátum több ígéretüknél is szerepel. Egyébként a Paks 2 projektet is felülvizsgálnák.

Az Orbán-kormány többi kedvenc témája

Az Orbán-kormány nagyon sokat tesz az akkumulátorgyártásra, a Tisza viszont azt ígéri, felülvizsgálják a gyárak működését, és biztosítják, hogy azok ne veszélyeztessék a környezetet.

Általánosságban is szerepel a programban, hogy felülvizsgálják a környezetszennyező nagyberuházások engedélyeit, és ígéretük szerint a környezetre kiemelt jelentő beruházások esetében online, folyamatos monitoringrendszereket alkalmazását írnák elé, hogy „ne lehessen az ellenőrzéseket megkerülni, azonnal lehessen reagálni a változásokra a mihamarabbi kárelhárítás érdekében.” Az ígéret beváltása a jelenlegi átláthatatlan gyakorlathoz képest komoly változást hozna.

Az Orbán-kormány egyik legfontosabb célkitűzésével, a demográfiai helyzet javításával kapcsolatban is nagyívű terveket fogalmazott meg a Tisza, szintén 2035-ös időtávval. Akkorra állítaná meg a népességfogyást a párt, és azt is célul tűzték ki, hogy 2050-től ismét 10 millió fölé nőjön Magyarország lélekszáma.

„A népességfogyás megállítására és megfordítására komplex programmal készülünk, amely hazacsábítja a külföldön dolgozó és élő magyarokat, javítja honfitársaink egészségi állapotát és növeli a várható élettartamukat, illetve ösztönzi a gyermekvállalást.” 200 ezer magyart csábítanának haza különböző eszközökkel, a születések számát a többi között a családtámogatások kibővítésével érnék el, bár ez most sem hat igazán.

Annak a kormányzati látványintézkedésnek is véget vetnének, hogy a megyéket vármegyéknek, a kormányhivatal vezetőjét pedig főispánnak kelljen hívni, és megszüntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is.

A program szerint a túlárazott stadionépítések és presztízsberuházások korszaka lezárul, és a Tisza nem megalomán stadionokat épít majd, hanem mindenki által használható, többfunkciós sportpályákat.

Komolyan becélozták a Jobbik és Mi Hazánk szavazóit is

A Tisza több olyan dolgot is megígért, amit a Jobbik vagy a Mi Hazánk évek óta követel. Az egyik ilyen, hogy a Nők 40-hez hasonlóan bevezetnék a Férfiak 40 programot is, bár csak „fokozatosan, és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett” valósítanák azt meg. A fokozatosság és a fenntarthatóság biztosításának részleteit nem közölték.

A végrehajtás területén nagyon komoly változtatásokat terveznek, ez a program több pontján is felbukkan. „Felszámoljuk a végrehajtó maffiát, állami kézbe vesszük a végrehajtást” – írják egy ponton, majd később kiderül, hogy non-profittá tennék a végrehajtást, megszüntetnék a végrehajtói kamarát, korlátoznák a különböző költségeket. A felszámolás is állami kézbe kerülne és szintén non-profittá válna. Az állami kéz valójában azt jelenti, hogy a bíróságok alá kerül mindkét terület.

A devizahiteleseknek is ígérnek segítséget, de ott egészen általános ígéretek szerepelnek, mint például, hogy majd tárgyalnak a szereplőkkel.

Egészségügy és oktatás

Ahogy azt Magyar Péter már többször elmondta, a kormányában több terület is önálló tárcát kapna, így az egészségügy is. Ez szerepel is a programban, azzal együtt, hogy az egészségügyi miniszter - több más tárcavezetővel együtt - vétójogot kapna a döntések során.

Az egészségügy területén is sok általános – és természetesen jól csengő célt – határoztak meg, és ezen a területen is bőven egy cikluson túli terveik vannak. Például, hogy „elérjük, hogy 2035-ig legalább 80 évre emelkedjen a születéskor várható élettartam.”

A várólisták csökkentését ennél beláthatóbb időn belül, 2027 végére ígérték, ahogy azt is, hogy addigra minden régióban 15 percen belül kiér a mentő. Ezt lényegében évtizedek óta ígérgetik a pártok.

A Tisza azt ígéri, hogy minden vidéki kórházat megtart, és minden régióra ígértek egy szuperkórházat is. (Noha van szakmai vita arról, hogy hány kórházat van értelme fenntartani, és hogyan érdemes megszervezni az ellátást úgy, hogy az a betegek érdekét szolgálja, a kórházbezárást nem merik felvállalni a kormányok, inkább az átszervezéssel operálnak, mint a jelenlegi is.)

A Tisza a ciklus végére a GDP évi 7 százalékát költené az egészségügyre. Ez jelenleg 6,5 körül van, de csökkenő trendben. Addig pedig évi 500 milliárddal többet költenének a területre, hogy javuljon az ellátás színvonala. A Tisza több szektornak, így az egészségügyben dolgozóknak is ígért béremelést.

Az egészségtelen élelmiszerekre figyelmeztető címkét tennének, és megtiltanák, hogy ezeket a gyerekeknek reklámozzák. „Szigorúan büntetjük az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban.” Azt, hogy mi tartozik ide, szintén nem részletezték.

Az oktatásban az egyik legfontosabb változás, hogy a tankötelezettség korhatárát visszaállítanák 18 évre. Általános célokat is megfogalmaztak az oktatás korszerűbbé tételével kapcsolatban, viszont a Klebelsberg Központot nem szüntetnék meg, viszont „radikálisan átalakítanák” a működését és határkörét. Az oktatás – és más elvett területek – visszakerülnének az önkormányzatokhoz, az állami tankönyv-monopólium is megszűnne, ahogy a szegregált oktatást is felszámolnák. A romák felzárkóztatása is hangsúlyos a programban.

Az egyetemeknél meg akarják szüntetni a pár éve bevezetett alapítványi fenntartást, az úgynevezett KEKVA-kat, az MCC részére juttatott állami vagyont pedig vissza akarják szerezni (kérdés, ez sikerül-e, hiszen elég erősen bebetonozta a kormány ezt a rendszert).

Hatvanpuszta is felbukkan

A korábbi ígéreteihez híven a Tisza programjában szerepel, hogy ha kormányra kerülnek, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot rendelnek el az országgyűlési képviselőknél, politikai vezetőknél és közeli családtagjaiknál. Ez a volt kormánytagokat is érinti.

„Kivizsgáljuk az elmúlt évek korrupciós botrányait és nyilvánvaló jogsértéseit (pl. évtizedes koncessziók, a kormányzati propaganda költései, MNB-alapítványok, magántőkealapok, PAKS II. és Budapest–Belgrád vasút beszállítói, minisztériumi épületek elárverezése és irodaház-vásárlások, lélegeztetőgép-beszerzések, az MCC ügyletei, álcivil szervezetek támogatása, Hatvanpuszta, kastélyok és földügyletek)” – ígéri a párt.

A koncessziós és más, titkos szerződések felülvizsgálatát, és adott esetben újrakötését is megígérték, ahogy a közbeszerzésre is új szabályokat vezetnének be a piac tisztítása érdekében. Ennek részeként egységes árfigyelő- és monitoringrendszert vezetnének be. Az ígéretek közt szerepel, hogy „az oligarchákra szabott pályázatokat, titkos szerződéseket” megszüntetik.

Jogállam, Nyugat és no migration, no war, no katonaküldés

„Helyreállítjuk a jogállami működést, megszüntetjük a visszamenőleges hatályú jogalkotást” – ígéri a Tisza. A többi között megszüntetik a rendeleti kormányzást, a miniszterelnöki mandátumot két ciklusra korlátozzák. Felülvizsgálnák a sarkalatos törvények rendszerét, és „széleskörű társadalmi párbeszéd alapján a nemzetet újraegyesítő alkotmánytervezetet dolgozunk ki”.

A választási rendszer átalakítását, arányosabbá tételét is ígéri a Tisza, de erről nem írtak semmi konkrétumot. Egyelőre ennyit tudni: „a jelenleginél jóval átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszert alkotunk, és egységesítjük a külföldön szavazás szabályait a visszaélések megelőzése érdekében. A folyamatot széleskörű társadalmi, szakmai és politikai egyeztetés fogja végigkísérni.” A választási rendszer aránytalanságáról egyébként épp Orbán Viktor beszélt a minap. A határon túli magyarok szavazati joga maradna.

A Tisza azonnali hatállyal megszüntetné a propagandát a közmédiában is, és új médiatörvényt ígér.

„A kormányváltást követően azonnal felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását, és csak akkor indítjuk újra, amikor megteremtettük az objektív, pártatlan hírszolgáltatás feltételeit.”

Hogy mikor indulna újra a közmédia - vagyis mikor találnak oda annyi embert, aki képes működtetni a rendszert -, az erősen kérdéses, mindenesetre független vezetést neveznének ki az élére. A kormányzati, politikai hirdetéseket – szemben a mostani kormánnyal – arányosan osztanák el a médiapiacon.

Sokaknak fájna az is, ha teljesülne a Tiszának ez az ígérete: „a korábban a propagandára fordított pénzmozgásokat nyilvánossá tesszük, külön figyelemmel a politikailag kitüntetett beszállítói körökre és az álcivil szervezetekre.”

A határkerítést és a migránsmentességet megtartanák, a sorkatonaságot nem vezetnék be (ez is rendre előkerül vádként a kormányzati propagandában), ahogy a háborús törekvéseket is elutasítják. „Nem küldünk magyar katonát az orosz–ukrán háborúba, sem más fegyveres konfliktusba.”

A program szerint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását nem támogatják. Amennyiben az ország majd megfelel a követelményeknek, népszavazás jönne itthon a kérdésről.

Azt viszont leírták, hogy Magyarország „nem lesz kompország”, és megerősítik az elköteleződést az EU és a NATO felé. Az USA-val kétoldalú stratégiai partnerséget építenének, és a keleti és globális kapcsolatokat is átalakítanák. Itt értelemszerűen nem is lehetnek részletek, hiszen kívülről sok egyezség vagy háttérfolyamat nem is látható. Az viszont konkrétum, hogy egy Tisza-kormány esetén a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja maradna az ország.

Az euro bevezetését is előkészítik, és „belátható céldátummal megvalósítják” azt, de a céldátumot le sem merték írni. A baloldal kampányolt annak idején céldátummal, feleslegesen, a jelenlegi kormány pedig nem is nagyon akar eurót.

A Tisza egyébként nagyban épít az Orbán-kormány intézkedései miatt zárolt uniós források hazahozatalára, több mindent ebből a pénzből valósítanának meg.

A drogpolitika is más lenne, mint most, például „a fogyasztók kriminalizálása helyett a kezelést és az érdemi elterelést helyezzük előtérbe, miközben a rendészeti fellépést a terjesztői és szervezett bűnözői hálózatokra fókuszáljuk.”

MI

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban futurisztikus ígérettel állt elő a Tisza, időhatár nélkül. Azt írták, minden magyar állampolgár számára személyes mesterséges intelligencia-asszisztenst fejlesztenek az egészségügy, az oktatás és az e-ügyintézés támogatására.

Ehhez egy komplex, teljes körű magyar nyelvi modellt alakítanának ki, erre alapozva lehetne fejleszteni az alkalmazásokat. Az ágazatokat is segítenék ezzel a módszerrel.