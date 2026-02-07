A Tisza 2035-ig megszüntetné az orosz energiafüggőséget, felülvizsgálná az akkumulátorgyárakat és leállítaná a NER-es cégek elvtelen támogatását

Szombaton ismertette programját a Tisza Párt, a párt elnöke illetve szakértői egy videóban ismertették a főbb elemeket.

Kormányra kerülve csökkentenék a kevesebbet keresők adóját, a nagyon alacsony nyugdíjakat emelnék. A 13. és 14. havi nyugdíjat megtartanák, a rezsicsökkentést kibővítenék.

Az egészségügyi miniszter vétójogot kapna, a ciklus végére a GDP 7 százalékát költenék egészségügyre.

A NER-cégek elvtelen támogatását befejezik, tisztább piaci viszonyokat akarnak.

Előkészítik az euro bevezetését.

A Tisza Párt kampányáról szóló januári cikkünkben még arról írtunk, hogy a párt január végén tervezi bemutatni a programját. Ehhez képest történt némi csúszás, így Magyar Péter csak a szombat reggeli posztjában harangozta be, hogy kora délután ismertetik a programot.

Erről a párt egy videót adott ki:

Tanács Zoltán, a párt kormányzásra való felkészüléséért felelős politikusa arról beszélt, a programon másfél évet dolgozott összesen hatvan munkacsoport és több mint ezer szakértő. Mint korábbi cikkünkben írtuk, voltak csoportok, ahol a tagok nem is tudtak egymásról, kizárólag a munkacsoport vezetőjén keresztül kommunikáltak, és csak a közösen fogalmazott szöveget láthatták, azt nem, ki írta az egyes javaslatokat.

Tanács Zoltán bemutatja a Tisza programját

Önálló oktatási minisztérium

A program mintegy harminc szakpolitikai témával foglalkozik, problémákat azonosít és megoldásokat kínál. Ezeknek a fontosabb elemeit a Tisza már ismert szakpolitikusai mutatják be a videóban.

Tanács az oktatással kapcsolatos ígéreteket ismertette. Ha nyernek, lesz

önálló oktatási minisztérium,

és 25 százalékos béremelés a nevelést és oktatást segítők körében.

A tanárok nagyobb módszertani szabadságot kapnak és kevesebb lesz az adminisztrációs teher rajtuk. Az állami tankönyv-monopólium is megszűnne.

Visszaállítanák az egyetemek autonómiáját.

„A jogállamiság nem puszta üres szó”

Tanács után Magyar Péter beszélt arról, hogy mennyi embernek van elege a mostani kormányból (soknak), és hogy milyen sok emberrel beszéltek arról, hogy mit kéne javítani (sokkal és sokat).

„Egy kormány nem választhatja meg, kikért vállal felelősséget” – mondja Magyar, aki szerint a kormánynak azokért is felelnie kell, akik nem rá szavaztak. Magyar szerint a felelősségvállalás számonkérhetőséget is jelent.

Arról beszélt, a rendszerváltás után ismét ki kell mondani, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, a közhatalom gyakorlása pedig nem jelent felmentést a jog alól.

A jogállam nem puszta üres szó - mondta Magyar, majd megígérte, hogy visszaállítják az igazságszolgáltatás törvényességét.

Szerinte akkora válság alakult ki Magyarországon, hogy azt nem lehet egy tollvonással megoldani, az ország gödörbe került, amiből nem lehet egyedül kimászni.

Azt mondta, a Tisza helyreállítaná nyugati partnerségét, és a szövetségeket erősítve építené ki Magyarország szuverenitását, és nem hajbókolna a nagyhatalmaknak.

Unikornisok?

A gazdaság szekciót azzal kezdték, mit tartanak rossznak a jelenlegi gazdaságpolitikában: a multiknak járó milliárdos támogatásokat, az államilag torzított piacot, a kkv-szektor cserben hagyását, a gazdaság stagnálását és a vendégmunkásokat.

A gazdasági terveket Kapitány István ismertette. Közölte, Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program címen segítenék a kkv-szektort.

Megismételte a párt gyakran hangoztatott ígéretét az uniós források hazahozataláról, és azt mondta, azt infrastruktúrafejlesztésre és oktatásra fordítják majd. A zárolt pénz hazahozatala mellett a jövőbeli uniós források előkészítéséről is beszélt. Azt ígérte, ha a Tisza kormányra kerül, fejlesztik a közmunkaprogramot, hogy a közmunkások tovább tudjanak majd lépni. Ezek mellett

bérlakás-programokat, tiszta versenyhelyzetet, jogbiztonságot, antikorrupciót, a közbeszerzési rendszer átalakítását, zebra helyett pedig unikornisokat ígért.

Kevesebbet adóznának a kevesebbet keresők

Kármán András ismertette az adópolitikát, de előtte megtudhattuk, hogy a Fidesz az adóemelés kormánya. Ezzel szemben ha a Tisza kerül kormányra, az alacsony jövedelműek kevesebb adót fognak fizetni, „és több felelősséget vállalnak majd a milliárdosok” - közölte a szakértő.

Megismételte a párt korábbi ígéretét arról, hogy a minimálbér adóját 15-ről 9 százalékra csökkentenék, a mediánbér alattiak is a mostaninál kevesebbet adóznának, míg a többet keresőknél marad a 15 százalékos adókulcs.

Kormányra kerülve csökkentenék az egészséges ételek és a tűzifa áfáját, kiszámíthatóvá tennék a vállalkozásokat terhelő adminisztrációt, és átláthatóvá tennék az adórendszert.

Kármán azt ígérte, kormányra kerülve megtartanák a 13. és a 14. havi nyugdíjat, bevezetnék a nyugdíjas szépkártyát, amelynek 200 ezres lehetne a kerete, az alacsony nyugdíjakat de nyugdíjas szépkártyát is ígérnek, amely akár kétszázezres keretet biztosít. Az alacsony - 120-140 ezer forintos - nyugíjakat megemelnék.

2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget

Ismét Kapitány István következik. Ebben a blokbban

a rezsicsökkentés bővítését - vagyis a rezsicsökkentés pluszt,

a szociális tüzifakeret megduplázását,

lakossági és vállalati energiahatékonysági beruházásokat ígért.

Utóbbira 1000 milliárd forint uniós pénzt fordítanának. Kapitány évi 100 ezer lakás korszerűsítéséről beszél.

Azt ígéri, kormányra kerülve felülvizsgálják a rendszerhasználati díjak árszabását és a hálózati díjakat, amelyeknek szerinte arányban kell állniuk a költségekkel. Emellett megszüntetik a torz ösztönzőket és a mesterségesen fenntartott piaci koncentrációt.

Arról is beszélt, diverzifikálnák a villamosenergia- és földgázbeszerzést, és 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget.

A Tisza 2040-ig megduplázná a megújuló energia arányát, a Paks 2-t pedig felülvizsgálnák.

Előkészítik az euró bevezetését

Újra Kármán András beszél, aki azt mondja, ők az uniós pénzekkel, a korrupció megszüntetésével, a túlárazott közbeszerzések kiiktatásával és a gazdaság beindításával csökkentenék 3 százalék alá a költségvetési hiányt.

Spórolnának a propagandán is. Realitást, átláthatóságot és nyomonkövetést ígért, valamint anticiklikus költségvetési politikáról és jogbiztonságról beszélt. Azt is közölte, kormányra kerülve a Tisza előkészítené az euró bevezetését.

No migration

A Tisza-kormány Európát választja, mondja Orbán Anita, a párt külpolitikai arca. EU-s és NATO-s pozícióink megerősítését ígéri: „egyedül kiszolgáltatottak vagyunk, együtt, természetes partnereinkkel viszont erősek.”

Szerinte konstruktív viták lesznek, a 2028-tól induló uniós költségvetést jelen formájában ők sem fogadnák el.

Az illegális migrációval kapcsolatban arról beszélt, a déli határkerítést megtartanák, a migránskvótát nem fogadnák el, és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem támogatnák.

Kormányra kerülve jelentést készítenének a külföldi befolyásszerzési tevékenységekről, kísérletekről.

A szlovák és ukrán kormánnyal tárgyalások útján tisztázná a viszonyt, míg az USA-val stratégiai együttműködést ígér.

Gyermekvédelem

A szociális ágazat a Tisza szerint válságban van, az ország elszegényedik és „soha nem látott bűnök vannak az állami gyermekvédelemben", miközben „súlyos a demográfiai helyzet" - írták a Bódis Krisztát felvezető prezentációban.



A szakértő ezután arról beszélt, hisznek a társadalmi összetartozásban és szolidaritásban, abban, hogy a társadalom minden tagja támaszkodhat a többire.

Bódis Kriszta

Bódis szerint a gyerekek biztonsága áll a középpontban. „Az oktatási esélyegyenlőség nem csupán jog, hanem társadalmi és gazdasági érdek is.”

Bódis ezután arról beszélt, kormányra kerülve

duplájára emelnék a családi pótlékot és az anyasági támogatást,

megdupláznák a GYES-t és a GYET-et,

iskolakezdéskor 100 ezer forinttal támogatnák a rászorulókat,

fizetett apaszabadságot biztosítanának.

A Tisza 20 ezer új férőhelyet ígér korszerű idősotthonokban, a szociális szektorban dolgozóknak pedig 25 százalékos béremelést.

Bódis megismételte a korábbi bejelentésüket is, miszerint feltárják a gyermekvédelemmel kapcsolatos bűncselekményeket, illetve teljes anyagi és erkölcsi kártérítést kapnak a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedő áldozatok.

A gyermekvédelmi ágazat költségvetését 20 százalékkal növelné a Tisza, az ágazatban dolgozók bérét pedig azonnal 25 százalékkal emelnék.

Vétójogot kapna az egészségügyi miniszter

A Tisza egészségügyi szakértője, Hegedűs Zsolt arról beszélt, ha a Tisza kerülne kormányra, akkor háziorvoshiány és hosszú várólisták helyett ingyenes, mindeki számára elérhető, színvonalas egészségügy lenne.

A Tisza az állami egészségügy finanszírozását 2030-ra a GDP 7 százalékára emelné, addig is évi 500 milliárddal növelnék az egészségügyre fordított kiadásokat.

Hegedűs Zsolt

Minden régióban lenne korszerű központi kórház, a vidéki, kisebb intézményeket fejlesztenék.

Hegedűs közölte, a Tisza minden vidéki kórházat megőrizne.

Minden kormányzati döntést előtt értékelik annak hatását az egészségre, az egészségügyi miniszter pedig vétójogot kap. A szakmai kamarák döntési lehetőségeit is visszaadnák.

A várólistákat is csökkentenék, 2027-re a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapot kellene várni.

A nem orvosi béreket is rendeznék, megtiltanák, hogy egészségtelen ételeket reklámozzanak a gyerekenek, és rendbe tennék az iskolai közétkeztetést is.

Megvédik a magyarokat a silány, unión kívüli termékektől

Bóna Szabolcs agrármérnök szerint azzal, hogy csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, a magyar termelők is jobb versenyhelyzetbe kerülnek majd. Kormányra kerülve visszaállítanák a növény-, állat- és élelmiszeregészségügyi szakhatatóságok függetlenségét és felülvizsgálnák az Agrárkamara működését is.

Csökkentenék a gazdák adminisztratív terheit, és könnyítenék a házi feldolgozást is. Bóna szigorú minőségbiztosítást ígért, külön hangsúlyozva, hogy megvédenék a magyarokat az unión kívüli rossz minőségű termékektől. Arról is beszélt, a Tisza kiáll a magyar gazdákért az EU-ban.

Külön vizsgálnák az akkugyárakat

A nyíregyházi állatkert igazgatója, egyben a Tisza egyik egyéni jelöltje, Gajdos László a környezetvédelmi előírások betartásának szigorú ellenőrzését ígérte, illetve azt, hogy aki nem tartja be azokat, azt gyorsan és hatékonyan megbüntetik.

Önálló szervezetet ígéri a káros beruházások vizsgálatára, kiemelt figyelemmel az akkuipari beruházásokra.

„Felülvizsgáljuk a környezetszennyező nagyberuházások engedélyeit, működését. Különös tekintettel az akkumulátorgyárakra" - mondta, hozzátéve, hogy a bírságokból befolyt pénzeket közvetlenül a környezet helyreállítására fordítanák.

A nemzeti parkok és a Natura 2000-es területek védelmét és fejlesztését ígéri. „Zéró toleranciát vezetünk be a védett és a Natura 2000-es területen belüli jogsértő beépítésekre. Országos, nyilvános, ingatlan és engedély felülvizsgálatot rendelünk el."

Önálló környezetvédelemért, természetvédelemért, vízgazdálkodásért és állatjólétért felelős minisztériumot is ígér. „Az állatok nem tudnak szavazni, de mi igen" - mondta.

Azt ígérte, kormányra kerülve létrehoznak egy országos hatáskörű állatjóléti hatóságot, lesz digitális nyilvántartás és országos ivartalanítási program. Arról is beszélt, át kell állni a humánus állattartásra.

Honnan lesz erre pénz?

Kármán András szerint a korrupció felszámolásából, a haza érdekeinek képviseletéből, valamint felelős gazdálkodásból lesz pénz a program megvalósítására. A legfontosabbnak a 8000 milliárdos uniós forrást nevezte, illetve az új, 7 éves uniós költségvetésben elérhető évi 2000 milliárdos támogatás lehívásáról is beszélt.

A propaganda és a NER-es cégek „elvtelen támogatásának” leállításától Kármán rövid távon 600 milliárd forint megspórolását várja. A befektetői bizalom helyreállítása 1000 milliárdot hozhatna hosszú távon.

A milliárdosok adóztatása és a közvagyon visszaszerzése is több száz milliárdokat jelentene. Arról is beszélt, ha nő a gazdaság, százalékpontonként 300-450 milliárddal nő a bevétel. „Összesen tehát 3300-4200 milliárd forint extra forrás áll majd rendelkezésre" - mondta Kármán András.

A Tisza programját nagyjából egy órán keresztül ismertették, a program 240 oldalas.

Noha a Tisza most állt elő az elképzeléseivel, a kormány illetve a propaganda hetek óta támadja a pártot az Indexen megjelent kamudokumentumra hivatkozva, azzal vádolva a pártot, hogy adóemelést és megszorításokat terveznek. A párt emiatt pereket indított, első fokon január közepén nyertek az Index ellen.