Egy hét alatt két pert bukott el az Index a Tisza Párttal szemben

Magyar Péter bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szerdán elsőfokú ítéletében a Tisza Pártnak adott igazat az Index kiadójával szemben azzal az anyaggal kapcsolatban, amiről a kormányközeli lap azt állította, hogy a párt 600 oldalas gazdasági programja. A cikkben szereplő dokumentumra a Fidesz komplett kampányt épített. A Tisza december elején rágalmazás miatt tett feljelentést a cikk miatt, amiről kiderült, hogy az abban megadott hivatkozások egy részét csak a mesterséges intelligencia hallucinálta.

Magyarnak az ítélet utáni posztjából kiderül, hogy a bíróság meghallgatta tanúként az Index főszerkesztőjét, Fekete-Szalóky Zoltánt és Kármán Andrást, a TISZA adópolitikai tanácsadóját. A Tisza Párt elnöke szerint a bíróság szerdai ítéletével „végképp összeomlott a Fidesz kampánya”.

Az ítélettel kapcsolatban az Index közölte, hogy a Tisza Párt gyakorlatilag minden állításukat vitatta, és az elsőfokú eljárásban a bíróság a Tisza Párt keresetének részben helyt adott, a helyreigazításként kért közlemény szövegét azonban lényegesen lerövidítette. Hozzátették, hogy az Index az elsőfokú döntéssel szemben fellebbezést nyújt be.

A másik dokumentumot is elkaszálták

A Fővárosi Törvényszék a héten megismételt egy eljárást a kormányközeli lap másik anyagával kapcsolatban is. A Tisza még szeptemberben perelte be az Indexet, miután a párt – nem létező – gazdasági kabinetjének tulajdonítottak egy SZJA-emelésről szóló, hamisított dokumentumot.

A bíróság első fokon 2025 szeptemberében azt mondta ki, hogy a lapnak nem kell helyreigazítást közölnie, hiszen csak véleményt közöltek, de azt az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla decemberben másodfokon megsemmisítette, új eljárásra kötelezve a törvényszéket. A megismételt eljárásban helyreigazításra kötelezték az Indexet, amiben gyakorlatilag el kellett ismerniük, hogy a bemutatott dokumentumnak nincs köze a Tisza adóterveihez. A hamisítást súlyosbítja, hogy a kormány annak hamis állításait Nemzeti Konzultációba csomagolva milliárdokból terjesztette a lakosság körében. Egyébként az Index vezetőit Mészáros Lőrinc karácsonyi ünnepségén külön kitüntették.