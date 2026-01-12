A megismételt elsőfokú eljárásban a bíróság a Tisza Pártnak adott igazat az Indexszel szemben a kamu Tisza-adótervek ügyében

A Fővárosi Törvényszék a megismételt elsőfokú eljárásban ítéletet hozott az Index 2025. augusztus 26-i cikkével kapcsolatban – jelentette be a Tisza Párt.

A Tisza még szeptemberben perelte be az Indexet, miután a párt – nem létező – gazdasági kabinetjének tulajdonítottak egy szja-emelésről szóló, hamisított dokumentumot. A bíróság első fokon 2025 szeptemberében azt mondta ki, hogy a lapnak nem kell helyreigazítást közölnie, hiszen csak véleményt közöltek, de az az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla decemberben másodfokon megsemmisítette, új eljárásra kötelezve a törvényszéket.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A megismételt elsőfokú eljárás eredményeként most a következő helyreigazítás közzétételére kötelezték az Indexet: „Az Index.hu a 2025. augusztus 26-i cikkében valótlanul állította, hogy a cikk mellékletében szereplő feljegyzést a Tisza Párt gazdasági kabinetje a Tisza Párt vezetői részére készítette, és ezzel azt a hamis látszatot keltette, hogy a TISZA Párt brutális SZJA emelésre készül. A bíróság az Indexet a valóság közlésére is kötelezte, amely szerint a nem a TISZA Párt vezetői részére készült feljegyzésből nem lehet következtetéseket levonni a TISZA Párt SZJA terveire és a TISZA Párt hivatalos SZJA tervei a magyartisza.hu oldalon érhetők el.”

Az ítéletről az Index többek között így számolt be: „A kialakult helyzet számunkra nehezen értelmezhető. Különösen annak fényében, hogy ugyanaz a bíró járt el az ügyben, aki a korábbi elsőfokú eljárásban – tanú meghallgatása nélkül – az Indexnek adott igazat, majd néhány hónappal később, tanúvallomás birtokában, ettől gyökeresen eltérő döntést hozott. Az eljárás menetéből és az ítéletből az a benyomás alakult ki bennünk, hogy az ítélet tartalmi koncepciója már a tárgyalást megelőzően kialakult.”

Hiába tekintett véleményként a cikkre az Index, a kormány erre és tiszás nyilatkozatokra építette a nemzeti konzultációt. A cikket szemléző Ripostot és Mandinert viszont egy másik bíróság helyreigazításra kötelezte. Az Index később újabb állítólagos tiszás megszorítócsomaggal állt elő, amiről hamar kiderült, hogy teljesen kamu.