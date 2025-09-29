A bíróság szerint véleményt közölt az Index, amikor a Tisza állítólagos adóemelési terveiről írt

A Fővárosi Törvényszék az Indexnek adott igazat abban a sajtó-helyreigazítási perben, amelyet a Tisza indított a kormányközeli lap ellen – derül ki Magyar Péter posztjából.

A párt elnöke azt írja, a bíróság meg sem hallgatta a Tisza adópolitikai szakértőjét. Ennek a párt szerint azért lett volna jelentősége, mert a kifogásolt cikk épp arról szólt, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén hogyan emelné meg a személyi jövedelemadót. Magyar szerint a bíróság elfogadta az Index érvelését, hogy ők csak véleményt közöltek. Az ítélet nem jogerős, a 444 úgy értesült, a Tisza beadja a fellebbezését.

A 444 információi szerint a bíróság előtt az Index azzal érvelt, hogy a cikkük valójában nem a Tisza Pártról, hanem a Tisza Gazdasági Kabinetje és szakértője által megfogalmazott tervekről szólt. Az Index szerint ők nem állították, hogy a Tisza hivatalos programjáról írtak volna, és azt is közölték: a témát „minden oldalról megvizsgálták és feltárták”. Ők csak véleményt közöltek, amit az is alátámaszt, hogy a címben azt írták, adóemelésre készülhet a Tisza Párt, nem pedig azt, hogy arra is készül. Igazuk alátámasztására hivatkoznak a kormányközeli Mandiner és Origo egy-egy cikkére is, melyben azok egy megvágott videó alapján állítják, hogy adóemelésre készül a Tisza. A párt etyeki fórumán készült felvételen Tarr Zoltán, a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője beszél. Egy erről szóló HVG-cikket is idéz az Index, amiben egyébként az szerepel Tarr kijelentéseivel kapcsolatban: „Tarr tehát nem a többkulcsos adórendszer bevezetésének tervéről szólt, hanem arról, hogy a Fidesz olyan klímát teremtett, amelyben bizonyos kérdésekről beszélni sem lehet a politikai térben.”

Mint emlékezetes, az augusztusban megjelent cikknek már a címe is az, hogy Egy, az Index birtokába került feljegyzésből kiderül: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt. A lap aztán hosszan részletezi, hogy a „háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék”, és azt is leírják, hogy: „Már az átlagos jövedelemmel rendelkezők is több adót fizetnének”. Mindennek alátámasztására egy nyomtatott A4-es lap fotóját mutatják, amin sem fejléc, sem pecsét, de még aláírás sincs, csak annyi, hogy a Tisza párt vezetőségének készítette a Gazdasági Kabinet. Az Index azt is írta a cikkben, hogy a Tiszából többen is megerősítették nekik, hogy az általuk bemutatott dokumentumok valóban a Tisza terveit tartalmazzák.

Erre a cikkre ugrott rá a kormány és a médiája: hetek óta tartó online és plakátkampányt építettek arra, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén adót emelne. Az aktuális nemzeti konzultáció témája az adóemelés lesz, és maga Orbán Viktor is „Tisza-adóról” beszél.

A cikk megjelenése óta a Tisza többször is közölte, hogy az Index által bemutatott dokumentumhoz semmi köze a pártnak, annak szerzője nem a Tisza szakértője. Az Index-cikk megjelenése után pár nappal már részletesen beszélt adóterveiről Magyar Péter.