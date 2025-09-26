A Tisza az adózás mellett a gyerekbántalmazási ügyek feltárásáról is kérdez

Magyar Péter bejelentette, hogy miről fog szólni a Tisza Nemzet Hangja elnevezésű országos kampánya. Az öt kérdésben az adózás mellé a gyerekbántalmazási ügyek feltárása és a gyerekvédelmi rendszer megerősítésére vonatkozó felvetés is bekerült. A Nemzet Hangja október elsején indul.

A Tisza kérdései:

1. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9%-ra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és 2,2 millió átlagbér alatt keresőnek jelentős adókedvezményt nyújtson?

2. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?

3. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1%-os vagyonadót vessen ki?

4. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?

5. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

Fotó: Németh Dániel/444

Októberben indul a kormány Nemzeti Konzultációja is, ami kizárólag az adózásról szól Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ma újabb kérdést tett közzé.

Az is kiderült, hogy a konzultáció valószínűleg 4 milliárd forintba kerül. A csütörtöki Magyar Közlöny szerint a költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékaiból közel 4 milliárd forintot kap a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra.

A Nemzeti konzultáció eddig megismert kérdései:

1. „Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”

2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?”.

3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?”

4. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?”