Tisza Párt: Feljelentést teszünk a Fidesz által mesterséges intelligenciával készített hazugságok miatt

A mai napon feljelentést teszünk rágalmazás minősített esete miatt, illetve elindítjuk a Fidesz által mesterséges intelligenciával készített és a propagandában megjelentetett hazugságok miatt a sajtó-helyreigazítási eljárásokat

– írta a Tisza Párt válaszul a Telex megkeresésére, miután a lap arról érdeklődött, mit szólnak ahhoz, hogy Orbán Viktor Facebook-posztokban a Tisza állítólagos megszorító csomagján hüledezik.

Fotó: Németh Dániel/444

A bíróságok már Orbánék augusztusi adóemeléses meséjéről is kimondták, hogy azokhoz semmi köze a Tisza Pártnak. Ezekről is ki fogják. Annyit javasolunk Orbán Viktornak, hogy legközelebb, ha a sameszai mesterséges intelligenciával összetákolt hazugságokkal akarják lejáratni a TISZA Pártot, akkor legalább az erre utaló jeleket tüntessék el, mielőtt megjelentetik azt Mészáros Lőrinc lapjában, az Indexen

– fogalmaz válaszában a Tisza, mely hozzáteszi, hogy még arra sem figyeltek a hamisítók, hogy kivegyék a mesterséges intelligenciának adott utasításokat, vagy hogy ne lehessen „első olvasásra látni a tördelésből, a nyilakból és a hamisított dokumentumokban hagyott utasításokból, hogy kinek a megrendelésére készült a zagyvaság halmaz”, és arra, hogy legalább „ne azt írassa bele Orbán Viktor, amit ő vezetett be: áfaemelés, ebadó, minimálbér adómentességének az eltörlése”.

A Tiszának tulajdonított megszorító csomagról szokás szerint az Index cikkezett először, de eddig sehogyan se sikerült bizonyítani, hogy a tervezetnek bármi köze lenne a Tiszához. (via Telex)