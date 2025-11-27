Emelte a tétet a Fidesz a kampányban: a világháború után macskaadót hozna a Tisza-kormány

Háromhavonta szivárog ki az Indexhez a Tisza Párt egy-egy „adóterve”. A lap augusztus 26-án írt arról a birtokába került feljegyzés alapján, hogy „brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt”, most pedig november 25-én jelent meg egy cikk, miszerint „1300 milliárdos megszorításra készülhet Magyar Péter pártja”, majd másnap további részleteket közöltek a birtokukba került dokumentum vállalkozásokra vonatkozó részéből, ami újabb 3700 milliárdos terhet jelentene.
Hiába mondja Magyar Péter, hogy ez hazugság, a dokumentum hamisítvány, a Fidesz és a propaganda ezerrel rápörgött, valószínűleg azért, mert legutóbbi üzenetük a „tiszás adóemelésről” betalálhatott.
Azt a kampányt aprólékosan megkomponálták, és hónapok óta először kényszerítették védekezésre Magyart. Abból azért sem volt könnyű kimagyarázkodnia a Tiszának, mert Tarr Zoltán alelnök egy fórumon adózási kérdéseknél maga beszélt arról, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”
Magyar Péter erre reagálva részletezte, hogy milyen adócsökkentésben gondolkodik a Tisza, a kormánypárt viszont - a napokban záruló - nemzeti konzultációt indított az állítólagos tervekről. Orbán Viktor szerint „izzadtak a jogászok”, hogyan fogalmazzák meg a szöveget úgy, hogy az ne egy párt vélt vagy valós programjáról szóljon.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Egy indexes cikk alapján terjed ez. Magyar szerint hamisítvány a lap által bemutatott dokumentum.
A Tisza Párt alelnöke nem tartja botrányosnak az etyeki beszédet, ezért lemondását sem ajánlotta fel a pártelnöknek.
A Fidesz most a Tisza-adós kampánynál is kevésbé alátámasztott sztorit kezdett fújni.
Olyanokat, amiket sosem mondott.
Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.
A szó szoros értelmében beárazta a vereséget.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Törődésből és jó szándékból, hogy életüket meghosszabbítsák, életminőségüket javítsák.
Minden gazdasági mutató rosszabb lesz a vártnál, viszont a pénzszórás nem marad el, sőt. A deficit 5000 milliárd forint fölé nő, az államadósság évekig nem csökken. Az idei gazdasági növekedésre még kisebb számot mondott Nagy Márton, aki adóemelést is bejelentett.
„A korlátlan hatalom egy idő után mindig torzítja a személyiséget” – mondja a Tisza vezető gazdaságpolitikusa egykori diáktársáról, Rogán Antalról. A lapunknak adott interjúban beszélt arról, hogy visszahoznák a katát és bevezetnék a magyar eurót, de arról is, hogy nem úgy távozott az NGM-ből, ahogy Orbán Viktor meséli.
A harmadik negyedévben a GDP ismét csak stagnált az előző negyedévhez képest. A 2022-es választások óta eltelt 13 negyedévből csak 4-ben nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest. Éves alapon 0,6 százalékos volt a növekedés a harmadik negyedévben, és csupán 0,2 százalékos az első kilenc hónapban.
A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.
A pénzügyminiszter szerint nem kell azonnali intézkedésekkel reagálni a túlzottdeficit-eljárásra és azt ígéri, 2026-ra három százalék alá mérséklődik a hiány.
A várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve. A kormánypárt jóval a választás előtt vetette be két csodafegyverét – kérdés, maradt-e valami februárra.
A vezérigazgató belső levélben reagált arra, hogy a TC főszerkesztője kifakadt: „vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón”. Azt kellett átvenniük az Indextől, hogy a Tisza állítólagos megszorítási tervei hogyan érintenék az autósokat.