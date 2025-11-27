Emelte a tétet a Fidesz a kampányban: a világháború után macskaadót hozna a Tisza-kormány

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Háromhavonta szivárog ki az Indexhez a Tisza Párt egy-egy „adóterve”. A lap augusztus 26-án írt arról a birtokába került feljegyzés alapján, hogy „brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt”, most pedig november 25-én jelent meg egy cikk, miszerint „1300 milliárdos megszorításra készülhet Magyar Péter pártja”, majd másnap további részleteket közöltek a birtokukba került dokumentum vállalkozásokra vonatkozó részéből, ami újabb 3700 milliárdos terhet jelentene.

A közmédia illusztrációja
Fotó: Hirado.hu

Hiába mondja Magyar Péter, hogy ez hazugság, a dokumentum hamisítvány, a Fidesz és a propaganda ezerrel rápörgött, valószínűleg azért, mert legutóbbi üzenetük a „tiszás adóemelésről” betalálhatott.

Azt a kampányt aprólékosan megkomponálták, és hónapok óta először kényszerítették védekezésre Magyart. Abból azért sem volt könnyű kimagyarázkodnia a Tiszának, mert Tarr Zoltán alelnök egy fórumon adózási kérdéseknél maga beszélt arról, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Magyar Péter erre reagálva részletezte, hogy milyen adócsökkentésben gondolkodik a Tisza, a kormánypárt viszont - a napokban záruló - nemzeti konzultációt indított az állítólagos tervekről. Orbán Viktor szerint „izzadtak a jogászok”, hogyan fogalmazzák meg a szöveget úgy, hogy az ne egy párt vélt vagy valós programjáról szóljon.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA tisza kutyaadó fidesz macskaadó magyar péter index gazdasági program orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter azt mondja, nem igaz, hogy megszorításra készül a Tisza

Egy indexes cikk alapján terjed ez. Magyar szerint hamisítvány a lap által bemutatott dokumentum.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Tarr Zoltán a 444-nek: Bizonyos szempontból hibáztam az etyeki fórumon

A Tisza Párt alelnöke nem tartja botrányosnak az etyeki beszédet, ezért lemondását sem ajánlotta fel a pártelnöknek.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Ahogy a Tisza „megadóztatná” a nyugdíjakat, úgy a Fidesz már rég megadóztatja azokat

A Fidesz most a Tisza-adós kampánynál is kevésbé alátámasztott sztorit kezdett fújni.

Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Magyar Péter nyílt választási csalásnak tartja, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával ad mondatokat a szájába

Olyanokat, amiket sosem mondott.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Mire a bíróság elé kerülne az ügy, rég beégett az emberek agyába, hogy az AI-Magyar Péter a nyugdíjadóról magyaráz

Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.

Windisch Judit
POLITIKA

Budai Gyula feladta, a Tisza győzelmét várja 2026-ban

A szó szoros értelmében beárazta a vereséget.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit
belföld

Mészáros Lőrincék beismerték, hogy zebrákat tartanak Alcsútdobozon

Törődésből és jó szándékból, hogy életüket meghosszabbítsák, életminőségüket javítsák.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A kormány akkora osztogatásba kezd, hogy 50 nappal az év vége előtt újra kellett tervezni 2025-öt

Minden gazdasági mutató rosszabb lesz a vártnál, viszont a pénzszórás nem marad el, sőt. A deficit 5000 milliárd forint fölé nő, az államadósság évekig nem csökken. Az idei gazdasági növekedésre még kisebb számot mondott Nagy Márton, aki adóemelést is bejelentett.

Székely Sarolta
gazdaság

Kármán András: A gazdaságpolitika orosz rulettet játszik, mekkelekeskedés, amit a Fidesz csinál

„A korlátlan hatalom egy idő után mindig torzítja a személyiséget” – mondja a Tisza vezető gazdaságpolitikusa egykori diáktársáról, Rogán Antalról. A lapunknak adott interjúban beszélt arról, hogy visszahoznák a katát és bevezetnék a magyar eurót, de arról is, hogy nem úgy távozott az NGM-ből, ahogy Orbán Viktor meséli.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

Újabb pocsék adat érkezett, nyáron ismét leállt a magyar gazdaság

A harmadik negyedévben a GDP ismét csak stagnált az előző negyedévhez képest. A 2022-es választások óta eltelt 13 negyedévből csak 4-ben nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest. Éves alapon 0,6 százalékos volt a növekedés a harmadik negyedévben, és csupán 0,2 százalékos az első kilenc hónapban.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

Nagy Márton: „Jövőre”

A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.

Székely Sarolta
gazdaság

Varga Mihály elismerte, hogy eljárás indul Magyarország ellen a túl magas költségvetési hiány miatt

A pénzügyminiszter szerint nem kell azonnali intézkedésekkel reagálni a túlzottdeficit-eljárásra és azt ígéri, 2026-ra három százalék alá mérséklődik a hiány.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Fedezet nélkül ígérget a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást a Fidesz

A várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve. A kormánypárt jóval a választás előtt vetette be két csodafegyverét – kérdés, maradt-e valami februárra.

Windisch Judit, Székely Sarolta
gazdaság

Az Indamédia vezetője szerint nem „a gusztustalan propaganda” érte el a Totalcart, csak az Index aznapi vezető anyagát kellett szemlézniük

A vezérigazgató belső levélben reagált arra, hogy a TC főszerkesztője kifakadt: „vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón”. Azt kellett átvenniük az Indextől, hogy a Tisza állítólagos megszorítási tervei hogyan érintenék az autósokat.

Haszán Zoltán
Média