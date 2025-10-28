Magyar Péter nyílt választási csalásnak tartja, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával ad mondatokat a szájába

Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke egy mesterséges intelligenciával generált videót tett közzé, amiben megtévesztő módon Magyar Péternek tulajdonítanak olyan mondatokat, amiket ő sosem mondott. Például elmondatták a Tisza elnökével Simonovits András nyugdíjszakértő gondolatait, aki amúgy magáról azt mondta, nem tiszás szakértő, nincs kapcsolata Magyar Péterrel, csak nekik szurkol.

Magyar Péter ezekről azt írta, hogy „döbbenetes mélységekbe süllyedt Orbán Viktor és pártja a mesterséges intelligenciával hamisított videókkal”. Szerinte ez

„nem csak szánalmas vergődés, hanem nyílt választási csalás is”.

Azt írta, hogy ha ezt egy sportoló tenné, akkor azonnal kizárnák mindenféle versenyből. Ha egy vállalkozó tenne hasonlót, akkor soha senki nem állna vele többé szóba. Egyben felszólított minden politikai pártot, közéleti szereplőt és sajtóorgánumot, hogy ítélje el Orbán Viktorék nyílt választási csalását, és ne adjon teret a Fidesz hamisítványainak. A választókat pedig arra biztatta, hogy nevessék ki „a bukott hatalom szánalmas vergődését”, és jelentsék azt a közösségi média felületeken mint csalást és visszaélést.

