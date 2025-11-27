Az Indamédia vezetője szerint nem „a gusztustalan propaganda” érte el a Totalcart, csak az Index aznapi vezető anyagát kellett szemlézniük

„A gusztustalan propaganda elért minket is. Kapálózhatunk, ellenkezhetünk, vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón” - írta szerdán egy kommentben a Totalcar főszerkesztője, Hamvas Tamás. Az Indexet is birtokoló Indamédia tulajdonában lévő autós újság vezetőjét egy posztban Vályi István, a TC korábbi munkatársa kérdezte fel azután, hogy a lapban szemlézték az állítólagos Tisza-adónak kifejezetten az autósokra vonatkozó állítólagos plusz terheit, amivel Magyar Péter pártja állítólag sarcolna.

A Tisza állítólagos titkos megszorítási terveiről ismét - az újkori hagyományoknak megfelelően - az Index számolt be. A Tisza ugyan hevesen tiltakozott, hogy valóban a párt dokumentumairól lenne szó, de ez mit sem számított, nemhogy a teljes kormánymédia, de még Orbán Viktor is erre hivatkozik már. (Mi magunk sem mehetettünk el szó nélkül a Tisza-adó-adó-adó-adó mellett, amibe az egész ország bele fog rokkanni, a túlélőket pedig kivégezhetik.)

Vályi számonkérésére Hamvas Tamás a cikk eleji idézettel válaszolt, az őket elérő gusztustalan propagandát és fost emlegetve, aztán így folytatta:

„Semmi kedvem nem volt még itthagyni ezt az egészet, ahogy egyikünknek sem, akárhogyan is esik ez. Oda szúrtak, ahol szerintük nem fáj, mi meg szépen megszívjuk az autós társadalom szemében. Kértük, hogy ne állítsanak minket földbe ezzel, ha ez lesz a TC [Totalcar] vége, akkor ez lesz, de ettől még hiszem, hogy aki az autós tartalomért jön, az még hozzánk is ugyanígy jönni fog és átlát ezen a szarságon. Jöhet a vélemény, ne kíméljetek minket, csak lássátok, hogy ez nem főszerkesztői utasítás.”

A cikkben valóban érezni, hogy igyekeztek némi távolságtartással szemlézni a társlap Index írását, így zárul ugyanis „A tervezet hitelességét sem a párt, sem a vezetője nem erősítette meg, épp ellenkezőleg, Facebook-posztban hazugságnak és nem létezőnek nevezték a dokumentumot”.

Az azóta eltüntetett főszerkesztői hozzászólás - amiben a főszerkesztői nem főszerkesztői döntésnek nevezte, hogy megjelent a szemle - elég nagy hullámokat verhetett az Indamédia birodalomban, mert Ziegler Gábor vezérigazgató körbeküldött egy levelet a munkatársaknak. Ebben olyan „tanulmánygyűjteménynek” nevezi az Index cikkét, „amelyben egy ellenzéki párthoz köthető gazdaságot és adópolitikát érintő, azokkal kapcsolatos javaslatok szerepeltek”. (Az előző tiszaadós cikküket úgy védték a Tisza által indított helyreigazítási perben, hogy az csak vélemény volt, a kormány viszont nemzeti konzultációt indított rá.)

Ziegler szerint a Totalcar csak - a meglévő cégcsoportos gyakorlat szerint - a kiadvány profiljához szorosan kapcsolódó, autóipari és autózással kapcsolatos részeket emelte ki, valamint sajtóetikailag helyesen jelezte, hogy a megjelent tanulmánnyal kapcsolatban a megjelenést követően az érintett párt kifogással élt.

Aztán rátért Hamvas kommentjére, és ebből kiderül, hogy valóban nem főszerkesztői döntés volt a szemle.

Ziegler szerint „a kiadványunk főszerkesztője” a közösségi médiában megjelent kommentben „egyrészt tévesen állította, hogy »a gusztustalan propaganda elért minket is«, mivel semmilyen ilyen kérést nem kapott - a lapvezetés csupán az Index aznapi vezető anyagának a saját kiadványon történő szemléjét kérte tőle”.

A vezérigazgató közölte azt is, hogy a főszerkesztő megsértette a cégcsoporton belül érvényes kommunikációs, szerkesztési és etikai irányelveket. Felhívja a figyelmet arra is, a főszerkesztőnek jogosítványa van a szakmai véleményének az érvényesítésére.

„A belső kommunikációs és etikai szabályok betartása pedig mindannyiunk közös felelőssége, különösen olyan időszakokban, amikor a közéleti témák felerősödötten jelennek meg a nyilvánosságban. A főszerkesztőnk saját kiadványának márkáját romboló megszólalását semmilyen formában nem tudjuk elfogadni és nem is toleráljuk.



Az adott eset kapcsán a szükséges munkaügyi és kommunikációs tanulságokat levontuk, a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy szerkesztőségeink tartalmai és szervezeti kommunikációnk összhangban legyen a szakmai alapelvekkel és cégcsoport irányelveivel.”