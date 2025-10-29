Fedezet nélkül ígérget a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást a Fidesz

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A szokottnál jóval hamarabb kezdett ígérgetni a Fidesz, és korábban vetették be második csodafegyverüket, Orbán Viktort is.

A várható pluszpénz a jelek szerint nem hatott úgy, mint négy éve.

A Fidesz már most több pénzt osztogat el, mint a 2022-es választás előtt, csakhogy most nem nagyon van miből. Ennek pedig nagyon komoly következményei lehetnek.

Hamar elkezdte a 2026-os választási ígérgetést Orbán Viktor miniszterelnök, aki már a februári évértékelőben bejelentette, hogy:

- két lépésben megduplázzák a gyerekek után járó adókedvezményt (első lépésként júliustól másfélszeres összeg járt), így január 1-től már egy gyerek után 20, két gyerek után 80, három és több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából,

- életük végéig tartó szja-mentességet kapnak a két- és háromgyerekes anyák (később kiderült, hogy a kétgyerekesek korosztályonként eltolva kapnak mentességet januártól, míg a háromgyerekesek kedvezménye októbertől él),

- bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadómentességét idén július 1-től,

- és a nyugdíjasoknak visszatérítik a zöldség, a gyümölcs és a tejtermékek áfáját „egy bizonyos havi összegig.” (Ez jóval később nyerte el a végső formáját, és lett belőle egy egyszeri, 30 ezer forintos utalvány, amit szeptemberben postáztak ki.)

Akkor már elérhető volt a munkáshitel is azoknak, akik nem jogosultak a Diákhitelre.

Négy évvel ezelőtt ennél később, csak 2021 nyarán lebegtette be Orbán a legnagyobb dobást, vagyis hogy a szülők visszakapják a befizetett szja-t, ha „sikerül elérni az 5,5 százalékos gazdasági növekedést.” Őszre kiderült, ez sikerülni fog, úgyhogy mintegy 1,9 millió érintett kapott vissza akár milliós összegeket is pár hónappal a 2022-es választás előtt. Emellett a 25 év alattiak kaptak szja-mentességet, és befért a kampányígéretek közé az akkor már régóta lebegtetett 13. havi nyugdíj is.

Az viszont árulkodó volt, hogy Orbán idén ilyen hamar előállt az első tervekkel. Szabó Andrea szociológus akkor a 444-nek azt mondta, számított arra, hogy jönnek majd a lakosság közérzetét javító intézkedések, de úgy gondolta, csak fél évvel később, ősszel jelentik majd be az intézkedéseket, hasonlóan 2021-hez.

Szabó a korai időzítésből azt a következtetést vonta le, hogy a Fidesz szempontjából nem volt jó a politikai helyzet, és ha nem is pánikról van szó, a támogatottsági adatok szokatlan értéket mutattak. Ezért volt szükség arra, hogy már februárban javítsák a közhangulatot a hónapokkal később életbe lépő intézkedések ígéretével.

A közvélemény-kutatók átlagában így álltak a pártok szeptemberig, Tóka Gábor politológus számítása szerint Fotó: Vox Populi választási kalauz-blog