Orbán Viktor bejelentette: jön a fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak is

Orbán Viktor, miniszterelnök a Facebook-oldalán vezette fel szombat délelőtt, hogy rövidesen „óriási bejelentés” érkezik tőle. A Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón Orbán bejelentette a fix kamatozású, 3 százalékos hitelt a vállalkozások számára is. Ezt legfeljebb 150 millió forintig vehetik majd igénybe a magyar kis- és középvállalkozások, a hitelt pedig a Széchenyi kártyarendszeren keresztül fogják eljuttatni.

Bár ennél több részeltet nem árult el Orbán, bejelentése szerint már október 6-ától, tehát két nap múlva már elérhető lesz a kkv-k számára.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Orbán azt mondta a felvezetésében, a kamarával közösen az alábbi szempontok mentén hozták meg a döntést:

szerették volna könnyen igénybe vehető hitelhez juttatni a vállalkozásokat,

az jelentős segítséget jelentsen,

szabadfelhasználású legyen,

ne legyen bürokratizált,

fix kamatú legyen,

és már kitaposott ösvényen tudják eljuttatni azt a vállalkozásokhoz.

Minderre azért is van szükség Orbán szerint, mert az európai gazdaság rossz bőrben van, az ukránoknak akarnak rengeteg pénzt adni, holott annak az Unióban is jó helye lenne. Ezek pedig nagyon rosszt híreket jelentenek egy olyan ország számára, amely nemcsak megtartani akarja az elért eredményeket, hanem szeretne fejlődni.

Az már más kérdés, hogy ezzel tovább terhelik az amúgy is ingatag lábakon álló, 4000 milliárd forintos hiánnyal működő idei, és jövő évi költségvetést. Újságírói kérdésre Orbán azt mondta, 60 milliárd forintnyi kamattámogatást jelent majd az államháztartásnak ez a hitel jövőre.

Ismét előkerült a januárra ígért repülőrajt is. Ez Orbán magyarázata szerint nem is elsősorban a gazdaság teljesítményre utalt, hanem a kormány által elindítani tervezett programokra. Úgy gondolták, hogy mivel Trump gyors békét ígért, amiatt pedig hirtelen majd egy új tér nyílik ki a magyar gazdaság előtt, és „meg tudunk indulni”. Mivel azonban Trump nem járt sikerrel, Orbánéknak újra kellett tervezni, át kellett ütemezni a dolgokat.

”Ezért nem január elsején, hanem július elsejétől indult el a repülőrajt”, hiszen életbe lépett a családi adókedvezmény duplázása, a csed-gyed szja-mentessége.

Orbán szerint mindent újra kellett tervezni, és mire mindent újraütemeztek, eltelt néhány hónap. Ez viszont nem a kormány felelőssége, hanem a nemzetközi helyzet alakult másként. A miniszterelnök szerint ha béke lenne, akkor „ezeket az intézkedéseket meg lehetne fejelni”.

Szintén újságírói kérdésre elárulta, a kormány nem fog változtatni a jelenlegi 1 százalékos idei évre várt GDP-növekedésen. A kérdés, hogy a jövő évin változtatnak-e, de egyelőre még nem nyúlnak hozzá.