Megvan, mennyien küldték vissza a nemzeti konzultációt

Több mint 1,6 millióan töltötték ki a tiltakozzunk az adóemelések ellen címet viselő nemzeti konzultációt, jelentette be Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A politikus az eredményről nem számolt be, tudniillik az feldolgozás alatt van. Így akár az is előfordulhat, hogy a magyarok többsége szerint

szükség van a magasabb adókra,

nem szabad minden gyerekes családot támogatni,

el kell törölni az édesanyák és a fiatalok adómentességét,

nincs szükség olcsó olajra és földgázra,

meg kell emelni a vállalatok társasági adóját.

Vicceltünk.

Ez volt tán az első olyan nemzeti konzultáció, amikor nem egy képzelt ellenség, hanem a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetik be. Orbán Viktor azt ígérte, hogy a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Ehhez képest a konzultáció magyarázó szövegében minden rosszat az ellenzék nyakába varrtak, a küldeményhez Orbán Viktor levelét is mellékelték, aki ezt írta: „Vannak olyan politikai pártok, amelyek a színfalak mögött megegyeztek Brüsszellel! Megkapják a brüsszeli bürokraták támogatását a választásokra, cserébe végre kell hajtaniuk a brüsszeli adóterveket.”

És mindez nem elég, a kormány (Fidesz) meghosszabbította a visszaküldés határidejét egy nem létező, az Indexen közölt tiszás megszorítócsomagra hivatkozva. A dokumentumot jórészt mesterséges intelligenciával készítették.