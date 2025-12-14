Megvan, mennyien küldték vissza a nemzeti konzultációt

Több mint 1,6 millióan töltötték ki a tiltakozzunk az adóemelések ellen címet viselő nemzeti konzultációt, jelentette be Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
A politikus az eredményről nem számolt be, tudniillik az feldolgozás alatt van. Így akár az is előfordulhat, hogy a magyarok többsége szerint
Vicceltünk.
Ez volt tán az első olyan nemzeti konzultáció, amikor nem egy képzelt ellenség, hanem a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetik be. Orbán Viktor azt ígérte, hogy a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak.
Ehhez képest a konzultáció magyarázó szövegében minden rosszat az ellenzék nyakába varrtak, a küldeményhez Orbán Viktor levelét is mellékelték, aki ezt írta: „Vannak olyan politikai pártok, amelyek a színfalak mögött megegyeztek Brüsszellel! Megkapják a brüsszeli bürokraták támogatását a választásokra, cserébe végre kell hajtaniuk a brüsszeli adóterveket.”
És mindez nem elég, a kormány (Fidesz) meghosszabbította a visszaküldés határidejét egy nem létező, az Indexen közölt tiszás megszorítócsomagra hivatkozva. A dokumentumot jórészt mesterséges intelligenciával készítették.
De sikerült? Megnéztük az első olyan, kormány által fizetett nemzeti konzultációt, amit a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetettek be.
Magyar Péter próbál fordítani azzal, hogy a kutyákat és macskákat nem adóztatná meg, a házi zebrákat viszont igen.
Leleplezzük az Index leleplező cikkét, a birtokunkba került, szerkesztőségünkben nyomtatott dokumentumok szerint mind megdögölhetünk.
Olyanokat, amiket sosem mondott.