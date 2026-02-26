Hazáját segítő kitüntetettből hazug lobbista, büdös bunkóból kebelbarát: villámgyorsan vált a Fidesz, ha valaki kilép vagy épp megtér

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az utóbbi hónapokban kifejezetten látványossá vált, hogy a Fidesz és környezete kizárólag politikai álláspontja alapján ítél meg mindenkit, aki megszólal a nyilvánosságban. Így lett a magyarságért évtizedekig dolgozó, Szijjártó Péter által kitüntetett üzletemberből a globalista üzleti lobbi embere, aki minden nap hazudik valamit, és így fordulhat elő, hogy Orbán Viktor ölelkezik egy „bűnözői életmódot propagáló” „beteg állattal”, akinek egyórás interjút is ad.

A haza segítőjéből a globalista üzleti lobbi embere

A leglátványosabb példa Kapitány Istváné. Vele kifejezetten jó kapcsolata volt a magyar kormánynak, fontos megállapodásokat kötöttek a Shell-lel. Még az energiacég globális alelnöke volt Kapitány, mikor 2023. augusztus 20. alkalmából Szijjártó Péter a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta neki. A külügyminiszter azzal méltatta Kapitányt, hogy „közel négy évtized alatt rengeteget tett a magyar energiaszektor, autóipar és a magyar környezetvédelmi törekvések érvényre juttatása érdekében”. Szijjártó azt is fontosnak tartotta elmondani Kapitánynak, hogy „te mindvégig meg tudtad tartani a magyarsághoz, a magyar nemzethez való ragaszkodásod és a hazádat mindig is segítetted.” A kitüntetésről még a Tv2 Tények is beszámolt.

Szijjártó Péter a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozza Kapitány Istvánnak 2023. augusztus 21-én. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Miután viszont csatlakozott a Tiszához, Kapitány hirtelen a globalista üzleti lobbi embere, Bajnai Gordon rajongója lett. Szijjártó el is magyarázta, hogy Brüsszelből kapott feladatot Kapitány, az a dolga hogy „vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól, ami tragikus következményekkel járna, a rezsiköltségek pedig a háromszorosára emelkednének, és a magyar gazdaság számára is mélyütés lenne”.

A külügyminiszter szerint egyébként Kapitány minden nap hazudik valamit a magyar gazdaságról vagy az ország energiaellátásáról. A korábbi kitüntetés és a mostani szidalmazás között viszont nem lát ellentmondást Szijjártó, mondván, más a nemzetközi nagytőke világa, és más egy ország irányítása – a nagyvállalatoknál nincs szolidaritás, a magyar kormány viszont törődik a családokkal.

A Fidesz-világban egyébként Kapitány rátermettségét és képességeit még most sem kérdőjelezik meg, el is kezdték terjeszteni azt a – minden alapot nélkülöző – elméletet, hogy végül nem is Magyar Péter, hanem Kapitány lesz a Tisza miniszterelnök-jelölje.

Száz évnyi bizalom és tisztelet a háború kutyájának

Kapitány színre lépése után természetesen korábbi munkahelye, a Shell is azonnal célkeresztbe került. Pedig kevesebb mint fél évvel ezelőttig jó és megbízható partner volt a vállalat.

Történelmi gázvásárlási megállapodás született a Shell-lel – közölte Szijjártó Péter 2020 szeptemberében, mikor szerződést írtak alá cseppfolyósított gáz (LNG) szállításáról. A szerződés nyomán „a magyar rezsicsökkentés eredményeit, vívmányait meg tudjuk védeni” – mondta a miniszter, azt is hozzátéve, hogy korrekt bizalomra épülő kapcsolat van a kormány és a cég között. Ezen a sajtótájékoztatón felszólalt Kapitány István is, az LNG előnyeit ecsetelve.

2025 őszén Szijjártó azt jelentette be, hogy Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell-lel. A külügyminiszter azt mondta, „ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval”. Kiemelte, hogy a megállapodás erősíti az energiaellátás biztonságát, valódi diverzifikációt jelent. Ezek után hosszan méltatta magát a céget is.

Elmondta, hogy a Shell száz éve van jelen Magyarországon, és mindig megbízható partner volt. „Kapcsolatunk a Shell-lel mindig is a bizalomra, a kölcsönös tiszteletre, az innovációra és a fenntartható növekedés iránti hosszú távú elkötelezettségre épült (…) Nagyra értékeljük e megbízható partnerséget az energiaellátás biztonságát érintő rendkívüli kihívásokkal teli körülmények között” – közölte a miniszter.

Ekkor még azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy készen áll az együttműködés további bővítésére. A miniszterei bejelentést természetesen a kormánysajtó is leközölte, a Shell dicséretével együtt.

Azzal, hogy Kapitány István csatlakozott a Tiszához, odalett a száz évre visszanyúló, bizalomra épülő kapcsolat is. Az Origo szerint a Shellnél „gátlástalanabb multicég nem nagyon létezik”, „gyanús gyilkosságok, halálesetek, kihasznált dolgozók, pénzelt politikusok a vádak között”. Menczer Tamás szerint egyértelmű, hogy a Shell az eddig befizetett adóját szeretné visszakapni egy Tisza-kormánytól, ám mindezt csak az után kezdte el mondani, hogy maga a kormányfő is beleszállt az olajcégbe.

Februári évértékelőjében Orbán Viktor egyenesen azt állította, hogy a „háború egyik fő nyertese a Shell”. Merthogy a „Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot”. Így aztán „ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői. A háború kutyái.” Mindezt elismételte a pár nappal később a Fidesz választmányi ülésén is kiegészítve azzal, hogy „No Shell, no Erste”, ami után már tényleg elszabadultak a fideszes politikusok.