Orbán Anita üzent Szijjártónak: Az események időbeli sorrendje egyértelmű

Miután a hétvégén Magyar Péter bejelentette, hogy Orbán Anita, a második Orbán-kormány utazó nagykövete lesz a Tisza Párt külügyi vezetője, Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter pedig azt írta róla: „régebben sokat házalt nálam az amerikai demokratákhoz (=Trump ellenfelei) fűződő állítólagos kapcsolataival, és nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva arra próbált rávenni, hogy ne vásároljunk több olcsó orosz gázt”, Orbán Anita is megszólalt.

„Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű. Ön azt állította szombaton, hogy »nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva« próbáltam rávenni arra, hogy Magyarország ne vásároljon több olcsó orosz gázt” – kezdi bejegyzését Orbán Anita, aki posztja szerint szeretné tisztázni a tényeket.

Fotó: Orbán Anita/Facebook

„2015 és 2020 között dolgoztam energiacégeknek. Ön »nyugati« cégekről beszél, de nem teszi hozzá, hogy amerikai vállalatokról volt szó, egy olyan iparágban, amelyet ma már az Egyesült Államok stratégiai jelentőségűnek tekint. Ha valóban történt volna bármilyen lobbitevékenység az Ön irányába, annak 2015 és 2020 között kellett volna megtörténnie. Ehhez képest a magyar kormány 2020 májusában támogatta a NATO főtitkárhelyettesi jelölésemet, a folyamat pedig 2020 augusztusában zárult le” – írta Orbán Anita, aki szerint „ez felvet egy egyszerű kérdést”:

„Miért támogatott volna a magyar kormány egy NATO-tisztségre olyan jelöltet, akinek tevékenységét Ön most kifogásolja?”

„A NATO-folyamat lezárását követően, 2020 októberében szerződést írtam alá a Vodafone-nal, és lezártam az energetikai szektorhoz kötődő szakmai pályafutásomat. Ez a valós időrend, ami önmagáért beszél” – írta a Tisza kvázi külügyminiszter-jelöltje, akit a hétvégén egy hosszabb cikkben is bemutattunk.