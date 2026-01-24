Kocsis Máté szerint Orbán Anita „egy Bajnai Gordon udvartartásához tartozó sorosista ügynök”, Magyar Péter szerint Orbánék NATO főtitkár-helyettest akartak csinálni a Tisza külügyi vezetőjéből

Miután Magyar Péter bejelentette, hogy Orbán Anita, a második Orbán-kormány utazó nagykövete lesz a Tisza Párt külügyi vezetője, több vezető fideszes politikus is támadni kezdte Orbán Anitát.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter azt írta a Facebookon, hogy Orbán Anita „régebben sokat házalt nálam az amerikai demokratákhoz (=Trump ellenfelei) fűződő állítólagos kapcsolataival, és nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva arra próbált rávenni, hogy ne vásároljunk több olcsó orosz gázt.”

Kocsis Máté pedig „egy Bajnai Gordon udvartartásához tartozó kellemes ügynöknek” nevezte Orbán Anitát. A Fidesz frakcióvezetője azt állította a Facebookon, hogy Orbán Anita Bajnai Gordonnal közösen visz egy think tank-et, „jelenleg erős ukrán fókuszú lobbival”.

„Orbán Anita a globalista hálózatok üdvöskéje, az idősebb Soros embere, aki az ifjabb Sorossal (Alex) közösen tagja az európai külkapcsolatok tanácsának. Egy igazi internacionalista kiszolgáló, Soros és Bajnai embere, aki tökéletesen illeszkedik egy Brüsszelből irányított bábkormányhoz.”

Kocsisék posztjaira Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke azt írta a Facebookon, hogy a fideszesek öngólokat lőnek Orbán Anitával kapcsolatban. Magyar azt állította, hogy az Orbán-kormány 2020-ban felkérte Orbán Anitát, hogy pályázza meg a NATO főtitkár-helyettesi pozícióit. Miután Orbán Anita elfogadta a felkérést, a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium készítette fel az interjúra, aminek első körére a magyar NATO-nagykövetség kísérte el Orbánt.

„Orbán Viktor tényleg Bajnai barátjából és a sorosista, globalista hálózat tagjából akart magyar NATO főtitkár-helyettest csinálni?”

Orbán Anita karrierjéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben. Magyar Péterrel készített bemutatkozó interjúját pedig ebben a cikkben szemléztük.