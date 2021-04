Majka: Szijjártó Péternél jártam, erre a nyakamba szakadt egy gyűlöletcunami

„Nem kenyerem a magyarázkodás, de a hülyék elméleteit olvasva késztetést éreztem, hogy megírjam ezt a posztot” – kezdi írását Facebookon Majka, aki a napokban Szijjártó Péterrel szerepelt közös fotón, amit a külügyminiszter posztolt Facebook-oldalára.

Szijjártó Péter és Majka a Külügyminisztériumban 2021. április 19-én Fotó: foto: Borsos Matyas

A zenész azzal folytatta, szerinte „az sem opció az embereknél, hogy lehet barátod, ismerősöd akár politikus is, bármelyik oldalon”, mert miután Szijjártónál járt, nyakába szakadt „egy gyűlöletcunami”. Pedig szerinte ha nem menne olyan helyre fellépni, dolgozni vagy vásárolni, „ahonnan ne valamelyik politikai oldal cégeihez csepegne le a forint”, akkor maximum a kertben tudna „füvet szedni vacsorára a gyerekeknek”.