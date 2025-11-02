Újabb tiszás adatszivárgásról ír a Magyar Nemzet

A kormánypárti Magyar Nemzet arról ír, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy adatbázis, mely kétszázezer ember nevét, e-mailcímét és más adatát tartalmazza. A lap szerint a Tisza szimpatizánsinak adatairól van szó, és az adatbázis a párt Tisza Világ nevű alkalmazásából került ki. Az adatbázist a LeakBase.la nevű oldalra tették ki, ahová hasonló adatszivárgásokból származó információkat szoktak feltenni.

Ennek valódiságáról nem tudtunk meggyőződni, mert a hivatkozott oldal cikkünk írásakor nem volt elérhető. A Magyar Nemzet szerint az adatok valódiságára utal, hogy átfedés van az októberben kiszivárgott, kb. húszezres adatbázissal, és a lap hivatkozik több olyan fórumbejegyzésre és kommentre is, amelyek szerzői azt állítják megtalálták magukat vagy ismerőseiket a listában.

Magyar Péter, a Tisza elnöke közleményben reagált a hírre. Azt írja, a „Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. Azt ígéri, hétfő reggel ad tájékoztatást az applikáció elleni támadásról, és arról, amit a „jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztunk”. A jelöltállítás azért kapcsolódik ide, mert a tervek szerint a jelöltekről a végső döntést a párt támogatói hozhatják meg, méghozzá a Tisza Világ applikáción keresztül.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza egyszer már elhalasztotta a jelöltállítást, az akkori bejelentés szerint éppen november elején kellene indulnia a kiválasztásnak.