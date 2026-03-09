A Kúria is az Átlátszónak adott igazat az Államkincstárral szemben a falvaktól visszakért uniós előlegek ügyében

Az Átlátszó a Kúrián is megnyerte azt az adatpert, amelyet a Magyar Államkincstár ellen indított, miután a hivatal nem akarta kiadni, hogy 2022 óta mely településektől és mekkora összegben követelt vissza uniós támogatási előlegeket. A portál közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, de a kincstár azt állította, hogy nem kezeli ezeket az adatokat.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Az Átlátszó ezután bírósághoz fordult, és első- majd másodfokon is neki adtak igazat. Az Államkincstár felülvizsgálatot kért, de a Kúria most ezt elutasította, kimondva: a kért adatok közérdekűek, és a kincstárnak ki kell adnia őket. A bíróság szerint az intézmény maga is rendelkezik az információkkal, hiszen ő küldte ki az önkormányzatoknak a visszafizetésről szóló leveleket, amelyekben konkrét összegek szerepeltek.

A döntés azt jelenti, hogy a Magyar Államkincstárnak nyilvánosságra kell hoznia, mely településektől és mekkora összeget kért vissza az állam az uniós előlegekből 2022 és 2024 között. (via Átlátszó)