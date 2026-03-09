A Kúria is az Átlátszónak adott igazat az Államkincstárral szemben a falvaktól visszakért uniós előlegek ügyében

belföld

Az Átlátszó a Kúrián is megnyerte azt az adatpert, amelyet a Magyar Államkincstár ellen indított, miután a hivatal nem akarta kiadni, hogy 2022 óta mely településektől és mekkora összegben követelt vissza uniós támogatási előlegeket. A portál közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, de a kincstár azt állította, hogy nem kezeli ezeket az adatokat.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Az Átlátszó ezután bírósághoz fordult, és első- majd másodfokon is neki adtak igazat. Az Államkincstár felülvizsgálatot kért, de a Kúria most ezt elutasította, kimondva: a kért adatok közérdekűek, és a kincstárnak ki kell adnia őket. A bíróság szerint az intézmény maga is rendelkezik az információkkal, hiszen ő küldte ki az önkormányzatoknak a visszafizetésről szóló leveleket, amelyekben konkrét összegek szerepeltek.

A döntés azt jelenti, hogy a Magyar Államkincstárnak nyilvánosságra kell hoznia, mely településektől és mekkora összeget kért vissza az állam az uniós előlegekből 2022 és 2024 között. (via Átlátszó)

belföld adatper önkormányzatok uniós támogatási előlegek közérdekű adatigénylés magyar államkincstár átlátszó kúria