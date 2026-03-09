„Nem én vagyok sajnos az a Magyar Péter, és nem, az a másik sem”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Pénteken derült ki, hogy jelölt lehet a Vas megyei 2-es számú egyéni választókerületben Magyar Péter. Nem az, akiről mindenki tud, hanem az, akiről a dolgok mostani állása szerint senki. A rejtőzködő Magyar Péter már február 21-én, a kampány első napján felvette az ajánlóíveket, de csak az utolsó napon került „bejelentve” státuszba a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

Mivel ez azt jelenti, hogy leadta az induláshoz szükséges ajánlásokat, ezek szerint legalább ötszáz embernek sikerült őt megtalálnia az észak-vasi választókörzetben annak ellenére, hogy ő mindent megtett ennek elkerüléséért. Vagy legalább az ajánlóívével találkoztak, amit aztán alá is írtak.