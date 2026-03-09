Többször is rálőttek Rihanna Beverly Hills-i otthonára

A Los Angeles-i rendőrség közleménye szerint vasárnap koradélután egy harmincas éveiben járó nő állt meg autójában az amerikai énekesnő, Rihanna Beverly Hills-i otthona előtt, hét lövést adott le a házra, majd elhajtott.

Rihanna és A$AP Rocky Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A rendőrség a CBS-nek azt mondta, a célpont egyértelműen Rihanna és A$AP Rocky háza volt, a helyszínen gépkarabély hüvelyeket találtak. Rihanna otthon volt a lövöldözés alatt, de senki nem sérült meg. A lövöldöző nőt megtalálták és őrizetbe vették, a nő kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

(BBC)