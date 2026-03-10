A vakcinainfós levélben hív Orbán az ukránokkal riogatva a Kossuth térre

Még a Covid alatt lehetett feliratkozni a Kormányzati Tájékoztatási Központnál az oltásról szóló tájékoztatókra. A kormány azóta is aktívan használja azok adatait, akik nem iratkoztak le a hírlevélről.

Fotó: Németh Dániel/444

A Telex most azt írja, befutott Orbán Viktor levele, fejlécben a kokárdával, és az üzenettel, hogy „a hazádnak szüksége van rád.” Ez ugyanaz, mit a pár napja közzétett plakátokon. Orbán a levelet azzal nyitotta, hogy „a veszélyek korát éljük”, a Közel-Keleten kirobbant háború miatt újabb olajválság érheti el az országot. Kiosztja az ukránokat, akik szerinte „olajblokáddal zsarolják a hazánkat”, majd a március 15-i rendezvényre hív. Ez a kormányzati (fideszes) rendezvény lesz, amit egy Békemenet előz meg.