Novák Hunor a testvére, Novák Előd és Dúró Dóra oltásellenességéről írt, úgy tudja, a gyerekeik be vannak oltva

Hosszú Facebook-posztban ír az ismert gyerekorvos, Novák Hunor a fivére és annak felesége, a szélsőjobbos Mi Hazánk-politikus Novák Előd és Dúró Dóra oltásellenességéről. „A családom nem oltásellenes, tudomásom szerint minden testvérem és összes testvérem összes gyermeke is oltva van: elsősorban édesanyám oltott mindenkit” – írja a doktor, azzal folytatva, hogy az anyja már több mint ötven éve gyermekorvosként dolgozik.

Novák Hunor Fotó: Novák Hunor Fb-oldala

„Tudomásom szerint soha nem kérdőjelezte meg senki a családban testvéreim közül, hogy a saját gyerekei vagy unokái oltásaival ne tenne jót. Tudomásom szerint Dóri sem” – írja Novák Hunor, aki jól érthetően utal arra: Novák Előd és Dúró Dóra oltásellenességének politikai indítéka van. „Ha nem lenne a társadalomban egy összeesküvés elméletekre fogékony, rögeszmés, oltásellenes, tudománygyűlölő és orvosellenes csoportosulás, akinek szavazatai könnyen bezsebelhetők, a politika sem foglalkozna az ő megnyerésükkel és témáikkal.” Azt is megemlíti, hogy „Dórinak és Elődnek semmilyen ilyen irányú végzettsége vagy tapasztalata nincs, még a hobbi szintű érdeklődési köreikbe se tartozott se a vakcinológia, se a tágabb egészségügy sem”.

A gyerekorvos szerint „amit Dóri és Előd az oltásokkal kapcsolatban közzétett eddig, és azokból amilyen következtetéseket levonhatnak olvasóik, azok mind tudománytalanok és hamisak”. Azt írja ugyanakkor, hogy a szülei iránti tiszteletből „személyeiktől elvonatkoztatva csak a népszerű oltásellenes témákról” fog beszélni a jövőben („semelyik szülő nem látná jó szívvel, ha gyerekeik nyilvánosan esnek egymásnak”).

Azt viszont hozzáteszi: „nagyon szomorúnak tartom, hogy politikai okokból Dóri és Előd ilyen butaságok terjesztésében élen jár az utóbbi időben”, valamint azt is, hogy az „ezirányú tevékenységük társadalmilag egyértelműen káros, és veszélyes minden magyar állampolgárra, gyermekes szülőre is, azokra is, akik szeretnék gyerekeiket beoltani”.

A témával viszont továbbra is foglalkozni akar, mert

„egyre több magyar háziorvos panaszkodik, hogy az oltásellenes hergelés oda vezet, hogy páciensek beperlik a háziorvosukat, akik bíróságra kell járjanak, ügyvédet kell fogadjanak, hogy védekezzenek az abszurd oltásellenes vádak ellen”.

Felidézi, hogy már a covid-oltás kapcsán elmondta: az oltáselleneseknek nem csak az új MRNS vakcinákkal van bajuk, hanem minden vakcinával. „Mostanra nyilvánvalóvá válhatott mindenkinek, hogy ebben is igazam volt: a régi, akár évtizedek óta használatos kötelező oltások (gyermekbénulás, torokgyík, kanyaró stb) ellen is kampányolnak”.

Novák Hunor szerint, és itt megint nem lehet nem úgy érezni, hogy a testvérének és a sógornőjének is üzen, „amikor oltásellenes nézeteket terjeszt valaki, emberi sorsokkal játszik, és 1-1 felelőtlenül megosztott poszt ilyen módon súlyos egészségkárosodásokat okozhat”. Az oltásellenességet ahhoz hasonlítja, mint amikor „valaki részegen ül volán mögé: nem csak magának okozhat bajt, ha elüt a zebrán valakit”, hiszen a legtöbb védőoltás annak esélyét is jelentősen csökkenti, hogy másokat megfertőzzünk.

A posztját azzal zárja: „Az oltásellenesekkel nem lehet szakmai vitát folytatni, mert láthatóan rögeszmés összeesküvés elméletekről van szó”. Szerinte egyszerűen nem szabad „ilyen fokú hozzá nem értő, K-vitamin és oltásellenes, rögeszmés szülők” kezébe adni a döntést: kell-e kanyaró vagy gyermekbénulás ellen oltani a gyermeküket.