Szijjártó Péter nem tudott a Budapesten tevékenykedő orosz ügynökökről, nem, nem és nem

belföld

Hétfő este Angyalföldön tartott választási nagygyűlést a 12-es számú budapesti egyéni választókerület fideszes jelöltje, Zsigmond Barna Pál, amelyen vendége volt Szijjártó Péter külügyminiszter. A miniszter megszólalt a Budapesten tartózkodó GRU-ügynökök ügyében is, a HVG kérdésére azt mondta: nem, nem, nem tudott róluk.

Panyi Szabolcs múlt csütörtökön írt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra, hogy avatkozzanak be a választási kampányba, és segítsék Orbán Viktor győzelmét, majd pénteken már arról, hogy a GRU ügynökei már hetek óta itt is vannak. Az információi szerint a feladattal Putyin egyik bizalmi emberét, Szergej Kirijenkót bízták meg, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. A műveletet egy három fős csapat végzi, akik a GRU-nak, vagyis az orosz katonai hírszerzésnek dolgoznak, és diplomáciai mentességet kaptak.

Az orosz nagykövetség Magyar Pétert emlegetve reagált a hírre, míg Buda Péter nemzetbiztonsági elemző előbb arról írt, hogy azt kell vélelmezni: a kormány az oroszok behívásával akar hatalmon maradni, majd erről beszélt a 444 hétfői élő adásában is. A parlament nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülésén kiderült, hogy erről az akcióról a magyar szolgálatok is kaptak jelentést.

Szijjártó Péter a lap kérdésére válaszolva azt állította, hogy ez csak egy figyelemelterelési kísérlet, és „elkeseredett álhírgyártás”, illetve hogy szerinte „nyilvánvaló” ukrán beavatkozás folyik a magyar belpolitikába. A konkrét kérdésre azt felelte: „Én semmilyen konkrét értesítést nem kaptam olyan típusú beavatkozási kísérletről”, amiről az újságíró kérdezte. „Bármilyen beavatkozási kísérlettel szemben a magyar állam hatóságai és intézményei eljárnak” – mondta, és megerősítette, hogy ő aztán tényleg nem tud Budapesten lévő orosz választási machinátorokról, de tényleg nem.

A HVG beszélt egyébként az egyéni jelölt Zsigmond Barna Pállal is, aki nem értette, mire gondolnak, amikor „nem egy fideszes körzetnek” nevezték a választókerületét. Segítünk: bár a fideszes parlamenti többség némileg átrajzolta a választókerületi határokat, a mostani 12-es körzettel nagyrészt megegyező 11-esben négy éve 39 százalékot kapott a fideszes Wintermantel Zsolt, nyolc éve 35 százalékot maga Zsigmond Barna Pál, míg a tavalyi időközin 34 százalékot a fideszes Renge Zsolt.

Budapest 12

IV–XIII. kerület március 7. 8:06
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Zsigmond Barna Pál
    Zsigmond Barna Pál
    FIDESZ
  2. Dr. Jakab Zsuzsanna
    Dr. Jakab Zsuzsanna
    Tisza
  3. Balog Csaba
    Balog Csaba
    Mi Hazánk
  4. Varju László
    Varju László
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes

Emellett szóba elegyedtek Gáspár Evelinnel is a fórum előtt, aki némi vonakodás után annyit felelt: „Te itt dolgozol? Pénzt keresel? Mert én is itt, képzeld el. És nekem nem az a munkám, hogy neked nyilatkozzak, hanem majd nézd meg a TikTokomat meg az Instagramomat. Meg Péter Facebook-oldalát (…) Jelenleg várjuk a miniszter urat közös erőkkel, köszönöm szépen”.

