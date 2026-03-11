A Nemzeti Választási Iroda árgus szemekkel figyeli a közel-keleti helyzetet

„A közel-keleti országokra vonatkozóan a szavazás lebonyolításáról – a KKM-mel egyetértésben – olyan időben fog döntést hozni a Nemzeti Választási Iroda, hogy az esetleges változásokról az érintett választópolgárokat értesíteni tudja, és ezen választóknak lehetőségük legyen más külképviseleten vagy hazai szavazóhelyen történő szavazás határidőben történő kérelmezésére” – írja „A Nemzeti Választási Iroda a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri a közel-keleti helyzetet” című közleményében az NVI.

Az NVI a fentiek tekintetében bármely változásról haladéktalanul tájékoztatást ad, és kéri az érintett választópolgárokat, hogy a legfrissebb információk érdekében kísérjék figyelemmel a www.valasztas.hu oldalon megjelenő közleményeket.

A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet április 2. 16 óráig lehet benyújtani, a beadott és elbírált kérelmeket április 8. 16 óráig lehet visszavonni.

Az NVI számára roppant fontos, hogy „a választójog gyakorlása a lehető legszélesebb körben és biztonságos körülmények között történhessen meg”.