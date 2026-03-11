Csákberény polgármestere kilökte a Telex újságíróit a művelődési házból

Garázdaság miatt feljelentést tett a Telex, miután Vécsei László, Csákberény polgármestere fizikai erőszakot alkalmazva lökte ki a lap két újságíróját a művelődési házból, ahol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Törő Gábor fideszes képviselőjelölt tartott lakossági fórumot.

Az újságírók az épület előtt interjúztak Semjén Zsolttal, majd jelezték neki, hogy megnéznék a fórumot is. A miniszterelnök-helyettesnek a kérés ellen nem volt kifogása. Amikor azonban az újságírók beléptek a művelődési ház előterébe, hirtelen odament hozzájuk Vécsei László, aki először a kamerát takarta le, majd erővel kilökdöste Presinszky Juditot és Siteri Nórát az épületből.

A jelenetet itt lehet visszanézni: