Festékszóróval fújt le egy traffipaxot egy férfi Kecskeméten

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki festékszóró spray-val fújta le egy traffipax védőüvegét, olvasható az ügyészség honlapján.

A vádirat szerint a helybéli férfi idén februárban egy fekete színű festékszóróval lefújta az egyik Kecskeméten elhelyezett traffipaxot tartalmazó doboz védőüvegét. A festék miatt nem tudott mérni a traffipax egy ideig.

Két nappal később a férfi ismét lefújta ugyanazon doboz védőüvegét, de ekkora már a traffipaxot kivették a korábbi helyéről.

Balszerencséjére az egész cselekményt rögzítette egy biztonsági kamera.

A járási ügyészség a férfit információs rendszer megsértésének bűntettével vádolja és ezért vele szemben – tárgyalás nélkül, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban – pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.