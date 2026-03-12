Svájci céghez került Tiborcz budavári ingatlana, ahol Orbán Viktor is egyeztetett

gazdaság

A miniszterelnök veje, Tiborcz István öt hónapja eladta azt a budavári műemlékházat, amelyet korábban Orbán Viktor is használt szűk körű politikai egyeztetésekre - derül ki a Válasz Online által átnézett cégbírósági dokumentumokból. Az épület a Karmelita kolostortól néhány száz méterre, a Fortuna utcában található.

Fotó: Németh Dániel/444

A vevő egy svájci bejegyzésű cég, amely azonban a jelek szerint nem független a NER gazdasági elitjétől.

A Fortuna utca 11. alatti épület jelenleg is az IBC Real Estate Kft. tulajdonában van, amely Tiborcz István érdekeltségébe tartozott, bár a cég időközben Castrum Real Estate néven működik tovább. A társaság azonban tavaly októberben kikerült a Tiborcz-féle BDPST Group portfóliójából, és közvetett tulajdonosa a svájci székhelyű Largus Holding AG lett. Erről a vállalatról korábban a HVG írta meg, hogy több magyarországi cégben is Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója helyére lépett. A Válasz Online szerint azonban a svájci társaság nem független a Barna családtól: egyik vezetője Barna Máté Tamás, Barna Zsolt unokatestvére.

Az ingatlant 2019 májusában vásárolta meg 370 millió forintért az IBC Real Estate Kft. Az épület 2021-ben került ismét a hírekbe, amikor kiderült, hogy a tulajdonos nagyszabású felújítással luxus családi házzá alakítaná a műemléki védettségű ingatlant, borospincével, bortrezorral, szivarszobával és moziszobával.

2024 tavaszának egyik vasárnapján aztán ugyanebben az ingatlanban találkozott Orbán Viktor Rogán Antallal, Dömötör Csabával és Orbán Balázzsal, és a helyszínt később is használták politikai egyeztetésekre.

gazdaság tiborcz istván Rogán Antal barna zsolt Largus Holding AG IBC Real Estate Kft Castrum Real Estate válasz online bdpst group fortuna utca orbán viktor dömötör csaba Orbán Balázs Barna Máté Tamás mbh bank karmelita kolostor választás 2026 budavári műemlékház
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor szűk körben tartott találkozót egy budavári ingatlanban vasárnap, Rogán Antal is ott volt

Orbán Balázs, Dömötör Csaba, Panyi Miklós és Héjj Dávid is részt vett a találkozón, amit Tiborcz István érdekeltségébe tartozó cég épületében tartottak.

Németh Dániel, Lovas Gergő
belföld