Tiborczhoz köthető buszos cég is nyert a honvédség közbeszerzésén

A Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Védelmi Beszerzési Ügynökség friss tenderének nyertesei között van az a buszos cég, amiben a Waberer’s Nyrt.-n keresztül Tiborcz István, Orbán Viktor miniszterelnök veje is érdekelt – írja a HVG.

A közbeszerzést autóbuszos személyszállításra írták ki, a nyertesek az idén és jövőre is meghatározott menetrend szerint, de nem a tömegközlekedésben viszik majd az utasokat országszerte a honvédséggel összefüggő helyszínekre.

A két évre szóló szolgáltatás teljes összege a lap szerint több mint 2,8 milliárd forint, amin 13 cég osztozik. Tiborcz cége, a Pannon Busz-Rent Kft. a keret tizedét, vagyis 285 millió forintos megbízást nyert meg, például a vállalkozás székhelyének környékén, Baranyában. A Pannon Busz-Rent eleve az egyik legnagyobb vállalat volt a pályázók között, a 2024-es évet 4,2 milliárd forint árbevétellel zárta.

Tiborcz István a 444 kamerája előtt 2025 február 25-én. Fotó: Németh Dániel/444

A cég árbevétele már tavaly is tovább nőhetett, ugyanis Lázár János építési és közlekedési miniszternek 2025-ben az volt az egyik vállalása, hogy a jövőben klímás buszokkal fogják pótolni a MÁV lerobbant vagy más okból kimaradó szerelvényeit, és ennek a programnak a negyede, 583 millió forint éppen Tiborczéknál landolt.