Ukrajna és Románia stratégiai partnerek lettek

Románia elnöke, Nicușor Dan, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a bukaresti Cotroceni-palotában aláírták a Románia és Ukrajna közötti stratégiai partnerségről szóló nyilatkozatot. Ezután a román elnök A megköszönte Zelenszkijnek azt a küzdelmet, amelyet Kijev folytat az orosz agresszió ellen. „Ez Európáért és Romániáért folyó harc” – mondta Nicușor Dan. Majd elmondta az ukrán elnöknek, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajna európai uniós integrációját.
Dan szerint elfogadhatatlannak nevezte, hogy megkérdőjelezik azt az uniós döntést, ami alapján 90 milliárd eurós támogatást nyújtatának Ukrajnának. Hozzátette, hogy egy hét múlva ismét Európai Tanács-ülés lesz, ahol ez a kérdés napirenden szerepel. Az Európai Bizottság több jogi megoldást fog javasolni a blokád feloldására, és Románia bármely ilyen jogi megoldást támogatni fog.
Bejelentették, hogy két villamosenergia-összekötő vezeték épül majd, ami Romániának is kedvező és Ukrajna energiabiztonságát is erősíti. Valamint a közös gázkitermelés lehetőségeiről is tárgyaltak.
A román elnök elmondta, hogy a most aláírt dokumentum a kisebbségek védelmének szintjét az Európa Tanács által meghatározott nemzetközi standardokhoz igazítja. Az oktatásban Ukrajna reformot hajt végre, ami sok iskola összevonását jelenti. A dokumentum kivételt biztosít a kisebbségek számára, hogy a saját településükön, anyanyelven folytathassák az oktatást. (Digi24/Ukrinform)