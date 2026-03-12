Ukrajna és Románia stratégiai partnerek lettek

Románia elnöke, Nicușor Dan, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a bukaresti Cotroceni-palotában aláírták a Románia és Ukrajna közötti stratégiai partnerségről szóló nyilatkozatot. Ezután a román elnök A megköszönte Zelenszkijnek azt a küzdelmet, amelyet Kijev folytat az orosz agresszió ellen. „Ez Európáért és Romániáért folyó harc” – mondta Nicușor Dan. Majd elmondta az ukrán elnöknek, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajna európai uniós integrációját.

Nicusor Dan és Volodimir Zelenszkij Bukarestben Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Dan szerint elfogadhatatlannak nevezte, hogy megkérdőjelezik azt az uniós döntést, ami alapján 90 milliárd eurós támogatást nyújtatának Ukrajnának. Hozzátette, hogy egy hét múlva ismét Európai Tanács-ülés lesz, ahol ez a kérdés napirenden szerepel. Az Európai Bizottság több jogi megoldást fog javasolni a blokád feloldására, és Románia bármely ilyen jogi megoldást támogatni fog.

Bejelentették, hogy két villamosenergia-összekötő vezeték épül majd, ami Romániának is kedvező és Ukrajna energiabiztonságát is erősíti. Valamint a közös gázkitermelés lehetőségeiről is tárgyaltak.

A román elnök elmondta, hogy a most aláírt dokumentum a kisebbségek védelmének szintjét az Európa Tanács által meghatározott nemzetközi standardokhoz igazítja. Az oktatásban Ukrajna reformot hajt végre, ami sok iskola összevonását jelenti. A dokumentum kivételt biztosít a kisebbségek számára, hogy a saját településükön, anyanyelven folytathassák az oktatást. (Digi24/Ukrinform)