Világörökségi épületek rongálódtak meg Iránban

Irán történelmi városának, Iszfahánnak a kormányzója azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy „háborút hirdettek egy civilizáció ellen”, miután az ország különböző örökségi helyszínei károkat szenvedtek a bombázásokban.

Az eddig megerősített legsúlyosabb károk Teherán Golestán-palotáját, amely a 14. századból származik, valamint az iszfaháni Chehel Sotun-palotát, a 17. századból, érték.

A videók és a nyilvános nyilatkozatok alapján egyik történelmi épületet sem érte közvetlen rakétatalálat, azonban a közeli robbanások lökéshulláma – és valószínűleg néhány rakétadarab – betörte az üvegeket, valamint csempéket és falazati elemeket döntött le.

A helyszínről készült felvételek azt mutatták, hogy a Golestán-palota híres tükörterme súlyosan megrongálódott: az aprólékosan kialakított tükörberakások darabjai szanaszét hevertek a padlón.

Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

A palota világörökségi helyszín, amely az ENSZ kulturális szervezete, a UNESCO védelme alatt áll. A szervezet közleményben fejezte ki aggodalmát a március 2-i károk után, és közölte, hogy „közölte az érintett felekkel a világörökségi listán szereplő helyszínek földrajzi koordinátáit”.

Az elmúlt napokban nagy erejű robbanások történtek Iszfahán belvárosában. A Chehel Sotun-palota szenvedte el a legsúlyosabb károkat, de betört ablakokról és ajtókról, valamint meglazult csempedíszítésekről számoltak be az Ali Qapu-palotában és több mecsetben is a hatalmas Naqsh-e Jahan téren.

Iszfahán kormányzója, Mehdi Jamalinejad azt mondta, hogy a károk annak ellenére keletkeztek, hogy a történelmi helyszínek koordinátáit előzetesen megosztották a hadviselő felekkel, és hogy az épületek tetejére kék pajzs jelzéseket helyeztek el – ezek a háború idején védett kulturális értékeket jelölik az 1954-es hágai egyezmény alapján. (Guardian)