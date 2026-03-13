Állami kitüntetést kapott a madocsai Messi

Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott a nemzeti ünnep alkalmából Böde Dániel is, a Paks 40. évében járó csatára. Böde tavaly az NB I. történetének legidősebbjeként szerzett gólkirályi címet, az idei szezonban egyelőre öt találatnál jár.

„520 NB I-es mérkőzést számláló támadónk pályafutása során a pályán nyújtott teljesítménye mellett személyiségével, hozzáállásával és példamutatásával is kiérdemelte a magyar futballfanatikusok tiszteletét. Csapatunk és a magyar labdarúgás meghatározó alakjaként évek óta bizonyítja, hogy a játék szeretete, a kitartás, és az alázat milyen fontos értéket képvisel a labdarúgásban”

– méltatja játékosát a Paksi FC.

A madocsai Böde paksi nevelés, 2006-ban, húsz évvel ezelőtt játszotta az első elsőosztályú mérkőzését. A madocsai Messinek is becézett játékos a Ferencvárossal kétszeres bajnok és háromszoros kupagyőztes, a Pakssal 2024-ben és '25-ben nyerte meg a Magyar Kupát, a válogatottban 25-ször szerepelt. A magyar bajnokságban csak négyen léptek nála is többször pályára. A listát vezető Végh Zoltán még ötven meccsel van előtte, az ő utoléréséhez legalább két szezont kellene vállalnia.