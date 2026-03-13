Bevásárlóközpontban sétálgatott a berlini vaddisznó, raklapokkal mutatták meg neki a rendőrök, merre hány méter a Lebensraum

Egy bevásárlóközpontba tévedt, és ha már arrajárt, alaposan körbenézett a polcok között egy szimpatikus vaddisznó Berlin-Köpenickben. Hogy hogy került a Berlin délkeleti szélén lévő kerületben az üzletközpontba a vadkan, forgóajtón vagy fotocellás bejáraton ment-e be, és milyen sorrendben tekintette meg az osztályokat, nem derül ki a hírekből, de a videón elég nyugodtnak tűnik, mintha nem is lenne olyan idegen számára a környezet.

A gyorsan lezártáruházba kihívott rendőrök a berlini állatkertből is kaptak segítséget, de hiába érkeztek állatgondozók és állatorvos is fúvócsővel és nyugtatópisztollyal felszerelkezve a tetthelyre, ezeket nem vetették be, arra jutottak, hogy „az állat megnyugtatása a rendelkezésre álló hely miatt nem lehetséges” - írja a Spiegel.

Ehelyett végül inkább a rendőrök terelték ki az állatot raklapokkal és rohampajzsokkal - a berlini rendőrségi szóvivő szerint pedig úgy is megvan a hepiend, hogy nem lehetett teljes a bevásárlás: „a vaddisznó visszatért a vadonba”.

Berlinben már nagyjából 5000 vaddisznó él, és Brandenburgból egyre több állat jön be a városba, ahol elég sok problémát okoz, hogy feldúlják a parkokat és kifosztják a kerteket. Arról, hogy a budai hegyvidéken hogy áll az ember kontra vaddisznó meccs, itt írtunk tágabban. Bár egyre több a befogás, ez egyáltalán nem megy zavartalanul: március elejkén két ismeretlen tíz befogott vaddisznót engedett ki - az ügyben a kerületi önkormányzat feljelentést tett.