Deutsch Tamás a legkisebbeknek jutó sportpénzek sorsával állt bele a kampányba

Ahogy 2016 óta minden évben, idén is meghirdette a sportért felelős Honvédelmi Minisztérium a Hiszek Benned Sport Programot, amelynek keretében kis és közepes sportegyesületek pályázhatnak némi pénzre. Erről a tárca sportért felelős államtitkára és Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökét is idézi egy, a programról kiadott közlemény.

Fotó: Németh Dániel/444

Utóbbi nyilatkozata igazán érdekes most, hiszen Deutsch Tamás a kisebbeknek jutó sportpénzeket is bevonta a kampányolásba. Ha burkoltan is, de azt próbálta sugallni, hogy addig folytatódhat ez a program, amíg a Fidesz van kormányon:

„Az elsősorban falusi és kisvárosi egyesületeket támogató program akkor folytatódhat tovább, ha Magyarország kormánya továbbra is stratégia fontosságú területként kezeli a magyar sportot. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad”.

Márpedig a Fidesz volt az, amely 2010-es hatalomra kerülése után egyből stratégiai partnerséget kötött a sporttal, mint ágazattal, és azóta is stratégiai fontosságú területként kezelni és nyilatkozik róla. Így hát nehéz ebbe az idézetbe mást látni, különösen úgy, hogy Deutschtól ez volt az egyetlen mondat, ami a közleményben szerepelt.

Idén egyébként 840 millió forintra pályázhatnak a sportegyesületek, tavaly ennél valamivel kisebb, 800 milliós keret állt rendelkezésre. A közel 840 millió forintos össztámogatáshoz március végéig juthat hozzá a program keretében sikeresen pályázó közel 700 sportegyesület. 2016 óta egyébként összesen valamivel több mint 4,1 milliárd forintot osztottak szét a program keretén belül.