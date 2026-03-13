Milliókkal pótolja ki a kormány több fideszes képviselőjelölt eleve milliós fizetését

Az RTL Híradó több olyan fideszes képviselőjelöltet is azonosított, akik kormányzati vagy miniszteri biztosként plusz juttatást vesznek fel, így összesített havi fizetésük akár a 4 millió forintot is meghaladja. Az egyik ilyen Menczer Tamás, akit még február végén kérdezett arról a csatorna, hogy pontosan heti hány munkaórát tölt a biztosi munkájával. Menczer először annyit válaszolt, hogy változó. Majd egy újbóli kérdésre annyit árult el, hogy a kampány valóban többet visz el, de egyensúlyban van. További kérdésre ezt még ezzel egészítette ki:
„Bizonyára tudja, hogy egy héten öt nap van. Ha én azt mondom, hogy kiegyensúlyozott az ezzel kapcsolatos munkavégzésem, akkor arra következtethet, hogy adott számú napon ezt a munkát is ellátom”.
Hozzá hasonlóan ők is két pozíció után kapnak fizetést (a teljesség igénye nélkül, mert az RTL 11 ilyen képviselőjelöltet azonosított összesen):
Az RTL Híradó kereste a kormányt, hogy a biztosok hány munkaórát dolgoznak, választ erre nem kaptak, csak annyit reagált a kormány, hogy mindannyian kiemelt jelentőségű kormányzati feladatokat végeznek.