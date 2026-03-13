Milliókkal pótolja ki a kormány több fideszes képviselőjelölt eleve milliós fizetését

Az RTL Híradó több olyan fideszes képviselőjelöltet is azonosított, akik kormányzati vagy miniszteri biztosként plusz juttatást vesznek fel, így összesített havi fizetésük akár a 4 millió forintot is meghaladja. Az egyik ilyen Menczer Tamás, akit még február végén kérdezett arról a csatorna, hogy pontosan heti hány munkaórát tölt a biztosi munkájával. Menczer először annyit válaszolt, hogy változó. Majd egy újbóli kérdésre annyit árult el, hogy a kampány valóban többet visz el, de egyensúlyban van. További kérdésre ezt még ezzel egészítette ki:

„Bizonyára tudja, hogy egy héten öt nap van. Ha én azt mondom, hogy kiegyensúlyozott az ezzel kapcsolatos munkavégzésem, akkor arra következtethet, hogy adott számú napon ezt a munkát is ellátom”.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Hozzá hasonlóan ők is két pozíció után kapnak fizetést (a teljesség igénye nélkül, mert az RTL 11 ilyen képviselőjelöltet azonosított összesen):

Ferencz Orsolya, aki budapesti jelöltként indul, a kormányban pedig az űrkutatásért felel, összesen 4,2 millióért dolgozik.

Király Nóra, aki csepeli jelölt és az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelő miniszteri biztos, összesen 4,2 milliót kap szintén.

Jakab Zsófia, Orbán Ráhel barátnője, Nagy Márton minisztériumában dolgozik a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, mellette az állami Creative Hungary Nonprofit Zrt.-t igazgatja összesen havi 3,5 millióért.

A kormányban létezik a nemzeti bormarketingért felelő kormánybiztos is Rókusfalvy Pál személyében, Ruszó Gyula pedig az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos. Mindketten havi 2,6 millió forintért dolgoznak.

Az RTL Híradó kereste a kormányt, hogy a biztosok hány munkaórát dolgoznak, választ erre nem kaptak, csak annyit reagált a kormány, hogy mindannyian kiemelt jelentőségű kormányzati feladatokat végeznek.