Nyolc uniós tagállam vezetője szigorítaná az EU-s vízumszabályokat az orosz háborús veteránok miatt

Az EU több vezetője sürgeti, hogy szigorítsák a vízumkiadást azoknak az orosz állampolgároknak a részére, akik harci tapasztalatot szereztek az ukrajnai háborúban, szerintük ugyanis hosszabb távú belső biztonsági kockázatokat jelenthetnek az EU számára, különösen a schengeni térségben.

A kezdeményezés támogatói között van például Friedrich Merz német kancellár és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, valamint Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Románia és Svédország vezetői. Ők levélben kérték erre António Costát, az Európai Tanács elnökét, valamint Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy készítsenek elő célzott vízumkorlátozásokat, és vizsgálják meg az uniós szabályok módosításának lehetőségét annak érdekében, hogy összehangolt beutazási tilalmakat lehessen bevezetni.

Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Szerintük a leszerelt vagy rotációban hazatérő katonák – köztük több ezer olyan, akit orosz börtönökből toboroztak – megpróbálhatnak az EU-ba utazni. Ez növelheti a szervezett bűnözést, erőszakos bűncselekményeket vagy ellenséges állami műveleteket.

A kezdeményezők szerint a kérdést sürgetővé teszi az is, hogy növekszik az orosz állampolgárok számára kiadott vízumok száma. Becslések szerint 2025-ben mintegy 620–670 ezer schengeni vízumkérelmet adtak be orosz állampolgárok, ezzel az oroszok az EU-ba belépni kívánó öt legnagyobb nemzetiség közé tartoztak, és a kérelmezők körülbelül négyötöde vízumot is kapott.

Az EU-tagállamok az elmúlt években már szigorították az orosz állampolgárok beutazási lehetőségeit: a vízumokat ma jellemzően rövidebb tartózkodási időre és korlátozottabb érvényességgel adják ki. (Politico)