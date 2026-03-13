Orosz történelem egy percben: Hruscsov Amerikában élő dédunokája Putyin rendszerében külföldi ügynök lett

Az orosz igazságügy-minisztérium Nyina Hruscsova politológust és írónőt felvette a külföldi ügynök nyilvántartásba, vagyis mostantól rá is vonatkoznak az egyre súlyosabb korlátozások és retorziók, amikkel lényegében az állam ellenségeit büntetik.

Hruscsova Nyikita Hruscsov, a desztalinizációt végrehajtó szovjet első titkár dédunokája. 1991 óta Amerikában él, a New York-i New School professzora, a Financial Times-tól a New York Times-ig rendszeresen szerepeltetett orosz szakértő, aki a putyinizmus és az Ukrajna elleni háború éles kritikusa.

Nina Khrushcheva Fotó: harvard.edu

Külföldi ügynökké nyilvánítása gyakorlati jogkövetkezményekkel nem nagyon fog járni számára, hiszen külföldön él, de szimbolikus lépésként nem véletlenül kap figyelmet, és a családi származás különösen pikánssá teszi.

Miután Hruscsovot Brezsnyev és társai 1964-ben gyakorlatilag megpuccsolták, a volt első titkárt nyugdíjazták - ellene már nem rendeztek koncepciós pert, és nem bélyegezték kémnek, mint Sztálin idején számtalan korábbi pártvezetővel tették - nyugdíjasként eléldegélhetett a dácsájában Moszkva mellett. Dédunokája már Amerikában lett a szovjet-orosz típusú auokrácia elemzője és kritikusa - a mai Oroszországban pedig, ahol a Sztálin-kultusz újjáélesztése egyre inkább előrehalad, külföldi ügynök.