Tovább kúsznak felfelé az üzemanyagárak

A Mol szombaton literenként 7 forinttal emeli a 95-ös benzin, 3 forinttal a gázolaj árát, írja a Holtankoljak.hu. Pénteken a benzin piaci, tehát nem árstopos átlagára literenként 626 forint, a gázolajé 665 forint az üzemanyag-piaci szakportál szerint.

A nem hatósági áras dízel literenkénti átlagára 51 forintot nőtt egyetlen hét alatt, míg a nem hatósági áras benziné 48 forintot, mindkettő több mint 8 százalékos drágulást jelent egyetlen hét alatt.

A piaci árakat továbbra is a közel-keleti háború fejleményei alakítják. A hét eleji enyhülés után az elmúlt két napban a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára ismét 100 dollár körül van, a forintnak a főként világgazdasági aggodalmakból táplált gyengülése sem állt meg, a hét közepén már nagyon közel voltunk a 400-as eurószinthez, míg a dollár csak pénteken mintegy két és fél forintot drágult.